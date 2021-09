Uma empresa de distribuição de flyers fictícia conseguiu levar avante uma burla ao partido da extrema direita na Alemanha impedindo a distribuição de milhares de panfletos.

Mundo 2 min.

Política

Colectivo de artistas engana extrema-direita alemã com empresa fictícia de distribuição de flyers

Ana B. Carvalho Uma empresa de distribuição de flyers fictícia conseguiu levar avante uma burla ao partido da extrema direita na Alemanha impedindo a distribuição de milhares de panfletos.

Cinco milhões de flyers da campanha eleitoral da AfD foram parar ao lixo graças ao colectivo "Zentrum für politische Schönheit" que após recolher as 72 toneladas de material das 85 associações locais, distritais e estatais do partido da extrema-direira, procedeu à sua eliminação.



De acordo com o Taz.de, o "Flyerservice Hahn" ofereceu-se para distribuir material de campanha à AfD a preços favoráveis há alguns meses. A empresa foi então indicada como uma "recomendação de dentro". A empresa tem um website com um aspeto sério e está listada nos serviços da indústria. O cv do director-geral pode ser lido no LinkedIn e a presença on-line parece enganosamente real, tão real que a AfD encomendou à suposta empresa a distribuição de vários milhões de panfletos de campanha eleitoral.

Esta terça-feira de manhã, o colectivo "Zentrums für politische Schönheit" (ZPS) anunciou que o partido de extrema-direita caiu numa das suas campanhas. O "prestador de serviços especiais para o marketing de diálogo" não existe.

Já na sexta-feira, a AfD tinha anunciado que uma empresa à qual tinha encomendado serviços não existia, especulando que a ZPS poderia estar por detrás da acção, sem apresentar quaisquer provas.

Na terça-feira antes das eleições, a empresa informou então as associações e candidatos em causa de que não podia distribuir os panfletos "por razões organizacionais". A AfD entrou em fúria, como evidenciado pelas queixas dos representantes do partido, que a ZPS cita em tom jocoso sob a forma de testemunhos no website da campanha.



E depois do adeus Após 16 anos de reinado de Merkel, a Alemanha acordou esta segunda-feira vulnerável, dividida. E confusa. Os alemães distribuíram os votos por todo o espectro político numa tentativa de eleger aquele que será o próximo governo da República Federal. As negociações pós eleitorais prometem ser duras e demoradas.

O porta-voz da AfD, Tino Chrupalla, já havia acusado o ZPS, na passada sexta-feira, por uma "interferência maciça na campanha eleitoral democrática" e "um ataque à nossa democracia". O seu colega, o porta-voz co-federal Jörg Meuthen, anunciou que seriam apresentadas acusações e que seriam consideradas outras medidas legais.

Segundo o jornal Taz, o centro de Beleza Política está agora a preparar-se para a disputa legal e os custos associados com uma campanha de financiamento por doações. Aqueles que doarem receberão mercadoria da "Flyerservice Hahn", tais como isqueiros, bonés de basebol e t-shirts.

O colectivo de artistas também quer utilizar o dinheiro para financiar a eliminação da publicidade eleitoral da AfD. Após meio dia, 50.000 euros já tinham sido recolhidos. O ZPS está optimista e afirma não ter medo de um processo judicial, "não fizeram nada de criminoso".

"Não há confirmação de encomenda, nem contratos legalmente válidos, apenas 'ofertas' de uma empresa de distribuição de folhetos sem qualquer forma legal", explicaram.

"De qualquer forma, é questionável onde a AfD recebe o dinheiro para a sua campanha eleitoral", escreveram os artistas, referindo-se aos escândalos de doação da AfD dos últimos anos. No entanto, uma comparação com uma versão arquivada da página inicial do "Flyerservice", até recentemente a ZPS tinha apresentado a "empresa" como uma sociedade de responsabilidade limitada. Segundo a Taz.de, um jornalista descobriu mais alterações na página web do negócio fictício, onde a ZPS também tinha dado o seu número de contribuinte e a sua inscrição no registo comercial, que entretanto desapareceram.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.