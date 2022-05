Os amigos na Colômbia são uma espécie de colecionadores de esquinas.

Opinião Mundo 4 min.

Presidenciais na Colômbia

Colecionadores de esquinas e de assassinatos

Raquel RIBEIRO A Colômbia a ferro e fogo, a dias das eleições que vão decidir se o Processo de Paz pode finalmente vencer.

Na primeira vez que visitei Medellín, uma amiga que me fez o tour da cidade ia indicando os lugares mais marcantes: não porque ali estava a estátua do Botero, o Museu Nacional, o melhor bar de salsa do mundo, os morros dos barrios tintilando sob o teleférico, ou aquele lugar onde o tango se tornou imortal com Carlos Gardel.

Atravessamos uma rua na Baixa – vias ortogonais encravadas entre pedintes, trabalhadores, sem-abrigo, trabalhadores, bancas com manga salgada e sumo de guanábana, trabalhadores, drogados em alucinação e desvario, trabalhadores, prostitutas, chulos e malandros, trabalhadores – e ela diz-me: "Foi nesta esquina que mataram o pai do Hector Abad." Médico, assistente social, trabalhador, assassinado.

(...) as visitas à Colômbia são viagens por esquinas de assassinatos e eliminações, retratos da violência sistémica da democracia da América Latina que se orgulha de nunca ter sido uma ditadura. Os amigos na Colômbia são uma espécie de coleccionadores de esquinas.

Durante anos atravessámos aquela esquina a caminho do trabalho, da salsa ou de uma cerveja. Ela lembrava-me sempre do assassinato (eu confundia todas as esquinas), como se a autobiografia "Somos o esquecimento que seremos", do escritor Hector Abad Faciolince, fosse talvez, depois de "Cem anos de solidão" (de Gabriel García Márquez), um dos melhores livros que a Colômbia pariu. Mas o livro só foi possível porque naquela esquina mataram o pai do Hector Abad.

Em Bogotá, outros amigos me fizeram tours parecidos, outras esquinas ou praças, apartamentos ou becos, ataques à bomba ou balas "perdidas", assassinatos de presidentes, guerrilheiros, activistas, sindicalistas, estudantes, mães, irmãos, indígenas, negros, cidadãos comuns: eu e tu podíamos, amanhã mesmo, ser assassinados na Colômbia porque quisemos exercer direitos constitucionais ou expressámos a nossa indignação sobre um qualquer processo na escola, na universidade, no trabalho, no metro, na repartição de finanças. E alguém não gostou do nosso tom.

Excepto os que vão curtir o sol, as visitas à Colômbia são viagens por esquinas de assassinatos e eliminações (haverá algo mais violento do que o mais "frio e limpo" assassinato político?), retratos da violência sistémica da democracia da América Latina que se orgulha de nunca ter sido uma ditadura. Os amigos na Colômbia são uma espécie de coleccionadores de esquinas.

O país compila vítimas de assassinatos políticos: Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, Jorge Eliécer Gaitán. Lista extensa. A Jurisdicción Especial para la Paz revelou em Abril que 5.733 pessoas foram assassinadas ou desaparecidas em ataques contra a Unión Patriótica (movimento unitário de esquerda que inclui o Partido Comunista), entre 1984 e 2016. Só em 2021 foram assassinados 145 líderes sociais. Até ao momento, em 2022, já foram eliminadas 70 pessoas em 44 massacres (dados Indepaz).

Há alvos novos porque o assassinato como arma política não termina enquanto o Estado decidir que não deve terminar, enquanto o Estado não assumir a sua responsabilidade na eliminação dos cidadãos. Quem quer a mudança, a reconciliação e o cumprimento do Processo de Paz de 2016 é quem está constantemente sob ameaça.

Não sei se já viram as fotos dos candidatos à presidência, Gustavo Petro, e a sua vice, Francia Márquez, protegidos por coletes anti-balas, sob miras de lasers, retirados de comícios devido a ameaças? Estão, contudo, diante de milhões de pessoas porque parece que finalmente o Processo de Paz, o desarmamento das milícias paramilitares pode vencer. Activista, ecologista, advogada de direitos humanos, Francia Márquez é negra e nunca sofreu tanta violência racial. Ex-guerrilheiro, o senador Petro Gustavo foi à segunda volta em 2018. Agora, após anos de violência do estado neo-liberal do uribista Iván Duque (que nem se atreve a recandidatar-se), uma greve geral de meses e confrontos violentos em que morreram mais de 40 pessoas, esta pode ser pela primeira vez a vitória da esquerda.

Mas querem-no morto. Até a Economist trazia um artigo sobre o assassinato como arma política na Colômbia: se eu fosse cínica, diria que era premonição.

Porque Petro incomoda tanto? Não é o chileno Boric, jovem, ex-estudante, que os media amam porque não tem o lastro da guerrilha. Não é Lula, velho, ex-sindicalista, com o lastro de presidente presidiário. Petro é o Lula da Colômbia, 20 anos demasiado tarde. Se não ganhar na primeira volta no domingo não haverá paz na Colômbia. Se ganhar, preparemo-nos: há muito quem deseje eliminá-lo.

Raquel Ribeiro, entre a América Latina e a Escócia Raquel Ribeiro nasceu no Porto, em 1980. É jornalista e escritora. Doutorou-se no Reino Unido com uma tese sobre a ideia de Europa na obra de Maria Gabriela Llansol. Foi colaboradora do jornal Público, foi bolseira Gabriel García Márquez da Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, na Colômbia, e da Universidade de Nottingham, com o projeto War Wounds, sobre testemunhos da presença cubana na guerra civil de Angola. Viveu em Cuba e em Inglaterra. "Este Samba no Escuro" é o seu segundo romance. É professora de estudos portugueses na Universidade de Edimburgo.

