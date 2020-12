Cobras e lagartos

Visionário ou charlatão? Mente brilhante ou oportunista perigoso? É difícil ter opinião neutra sobre Elon Musk, o criador da Tesla.

Hugo GUEDES PINTO Visionário ou charlatão? Mente brilhante ou oportunista perigoso? É difícil ter opinião neutra sobre Elon Musk, o criador da Tesla, do Hyperloop e da Space X –companhias futuristas que existem no presente.

Musk é controverso, agita muitas águas e gosta de colecionar inimigos; poderia ser um personagem de BD, um cientista ou um génio louco (e já há muitas bandas desenhadas em que ele aparece). O que é inegável é que Elon Musk aposta em ideias arrojadas, à frente do seu tempo, e cria algo de especial.

As suas companhias não reinventaram a Humanidade, não revolucionaram o mundo, e nem sequer ganharam muito dinheiro. Mas a esta última frase falta uma palavra: "ainda". Tesla, Hyperloop e Space X estão na vanguarda da transição energética que temos de fazer o quanto antes, fugindo dos velhos carros e aviões movidos a combustíveis fósseis. Precisamos com urgência de atingir a sustentabilidade ambiental – por outras palavras, de salvar o planeta da decadência – mas, ao mesmo tempo (quando acabar a pandemia) queremos viajar, cada vez mais rápido e mais longe. Nesse sentido, o Hyperloop, uma espécie de comboio dentro de um tubo de ar comprimido, poderá transportar passageiros a 1500 km/h, enquanto a Space X propõe-se como objectivos o turismo espacial e a colonização humana de Marte.

A Tesla, por seu lado, "apenas" fabrica carros, mas a evolução dos motores a baterias de ião-lítio parece agora imparável – os modelos actuais, cada vez menos caros de produzir, são capazes de velocidades elevadas, apreciável autonomia e zero emissões de gases poluentes enquanto aceleram na autoestrada. Os materiais das baterias são quase totalmente recicláveis e reusáveis, e mesmo a construção do carro é cada vez menos nociva: a estimativa é que ao fim de 18000 km, um eléctrico passa a ser sempre mais "verde" que qualquer modelo a gasolina ou diesel.

As baterias de ião-lítio vão ser, já são, o novo ouro.

É por tudo isto que o lado sombrio da Tesla desilude: quando Elon Musk anunciou a sua intenção de construir a sua quarta "giga fábrica", 16 países europeus competiram para a atrair (entre os quais Portugal, onde se situam as maiores reservas de lítio na Europa), quase sempre propondo o reaproveitamento de zonas industriais abandonadas. A Tesla acabou por decidir-se por fazer a fábrica numa bela floresta dos arredores de Berlim, e apesar de ainda não ter obtido a licença definitiva de construção, vai cortando árvores sem parar, na intenção de começar a produzir carros e baterias daqui a seis meses.

Os ambientalistas interpuseram várias providências cautelares contra este crime ambiental – a última é sobre a destruição de habitats das cobras e lagartos que ali vivem. Só que ontem o tribunal permitiu à Tesla continuar as obras, pois a empresa prometeu "recolher e realojar todos os répteis da região em dois meses" (algo impossível).

Com os poderosos fabricantes alemães atrasadíssimos nesta corrida, ainda agarrados ao diesel e à gasolina, percebe-se a ânsia do Estado alemão (e dos outros) em agradar à Tesla. Uma gigafábrica representa muitos milhões já no imediato, mas ainda é mais importante a médio prazo: para cumprir com as suas ambiciosas metas climáticas, a Europa precisa de SÓ vender veículos eléctricos (o mais tardar em 2035). A procura vai ser tão intensa que as baterias, 90% das quais são agora produzidas na Ásia, vão ser, até mais que o novo petróleo, o "novo ouro".

Mesmo sem licença de construção, a gigafábrica número 4 (depois de Nevada, Nova York e Shanghai) vai mesmo ser uma realidade. Por muito que os habitantes locais digam cobras e lagartos...

(Este autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico).

Hugo Guedes, na floresta da grande cidade A mudança para o Luxemburgo foi feita aos 21 anos – e logo de comboio, para apimentar a aventura. Ato contínuo começou a escrever na imprensa, sobretudo sobre desporto e viagens, paixões que cultiva com mais fervor que a gestão de empresas que seguiu na universidade do Porto. Agora vive em Bruxelas, onde tenta conciliar a floresta e a grande cidade. Escreve às terças-feiras.

