Clubes e discotecas reabrem esta quarta-feira em França

AFP Os estabelecimentos estavam encerrados desde 10 de dezembro. Bélgica e Alemanha marcam o regresso da vida noturna para 18 de fevereiro e 4 de março, respetivamente. No Luxemburgo estão abertos desde 11 de fevereiro.

A partir desta quarta-feira, dançar numa discoteca, tomar uma bebida no bar ou assistir a um concerto é novamente permitido em França. A reabertura acontece quase mais de dois meses depois do novo fecho destes estabelecimentos para conter a vaga de casos da variante Omicron no país.

"Alguns clientes estão tão felizes que tiraram dias de folga do trabalho para poderem festejar durante quatro noites seguidas", disse um gerente de uma discoteca à AFP.



Enquanto a Bélgica esperará até 18 de fevereiro, próxima sexta-feira, e a Alemanha até 4 de março para reabrir clubes e discotecas, França espera aproximar-se do fim da quinta vaga de covid-19, dando mais um passo no regresso a uma vida mais normal.

Alemanha vai eliminar restrições gradualmente a partir de 20 de março O controlo de entradas em lojas de comércio será abolido em breve em toda a Alemanha. Clubes e discotecas deverão reabrir por volta desta altura.

"Vamos trabalhar bem este fim de semana", disse Mathieu Lebrun, gerente da discoteca Milton em Baudre (Manche), "queremos poder viver do nosso trabalho, amamos a noite e entretemos as pessoas. "Estamos aliviados por ver que a epidemia está a regredir severamente, felizes por estar de volta à vida normal", continuou.

O Ministro do Turismo, Jean-Baptiste Lemoyne, elogiou "o profissionalismo e a seriedade do setor da vida noturna, que foi dos mais penalizados com 18 meses de encerramento durante a crise de dois anos, e que foi pioneiro no controlo do passe de saúde". Para citar Stromae: "Alors On Danse" ("Então vamos dançar!"), disse à AFP.



Quase dois anos após o início da pandemia - e uma vez que o Governo planeia levantar a exigência do passe vacinal entre finais de março ou início de abril seguindo os passos de Israel, Inglaterra e Dinamarca —, há uma "melhoria muito clara" da situação sanitária, outras restrições anti-covid desaparecem também a partir desta quarta-feira.

Comer pipocas num cinema, uma sanduíche num estádio ou num comboio, ou tomar uma bebida em pé num balcão de bar será novamente possível.

Concertos voltam com "muita incerteza"

Quanto ao retorno permanente dos concertos, é marcado ainda por "muita incerteza", referiu Daniel Colling, presidente das casas de espetáculos Zénith de Paris, Nantes e Toulouse.

"Tem havido tantos adiamentos que temos mais 20% de espetáculos em 2022. Mas gostaria de deixar esta nota: arriscamo-nos a ter menos receitas porque os espetáculos não são assistidos como deveriam ser. Estamos a assistir a uma queda de 20-25%, e até 30%, na frequência de alguns espetáculos", referiu.

Além disso, "há mais 'não comparências', ou seja, os espectadores que compraram um bilhete não vêm por medo do vírus", lamentou o empresário.