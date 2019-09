Não tem culpa nenhuma das alterações climáticas, mas vão ser os primeiros a pagar a pesada fatura ao desaparecerem da face da terra com a subida do nível dos oceanos. “As alterações climáticas não são da nossa responsabilidade. Representamos menos de 1% das emissões globais de gases com efeito de estufa. Para nós, a única coisa viável é adaptação”, consideram os responsáveis destes territórios.

Clima. Pequenos Estados do Pacífico: “A nossa extinção é iminente”

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, vai apelar na Cimeira para a Ação Climática em Nova Iorque, para que todos os dirigentes mundiais apresentem soluções concretas e planos realísticos para a redução dos gases com efeitos de estufa em 45 por cento na próxima década para se atingir a meta de zero emissões até 2050.

“Esta será uma excelente oportunidade para que muitas destas questões avancem. Temos uma Cimeira do Clima, uma Cimeira sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – que significa na Agenda 2030, o esboço para uma globalização mais justa – e uma Cimeira para o financiamento, que é absolutamente central (…), uma Cimeira sobre cobertura de Saúde Global, uma Cimeira sobre os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS), as primeiras vítimas das alterações climáticas tal como as conhecemos”, antecipa António Guterres sobre a grande reunião na segunda-feira, dia 23.

Por todos os motivos, a cimeira é considerada crucial pelos pequenos estados insulares do Pacífico que apelam a uma ação global urgente para contrariar a crise climática que ameaça a sua própria existência e para a qual em nada contribuíram.

Paraísos tropicais perdidos

Após visitar na semana passada a ilha de Abaco e as Grandes Bahamas, nas Caraíbas, após a devastação que o arquipélago sofreu com o furacão Dorian, o primeiro-ministro de Santa Lucia, Allen Chastanet, lançou um apelo dramático às Nações Unidas: “A nossa extinção é iminente”!

“Já não podemos suportar mais tempestades e continuar viáveis. Por isso, para nós, é urgente contruir resiliência aos fenómenos naturais”, avisou o chefe de governo deste pequeno país insular.

“As alterações climáticas não são da nossa responsabilidade. Nós representamos menos de 1% das emissões globais de gases com efeito de estufa. Para nós, agora, a única coisa viável é adaptação”, disse, sublinhando a necessidade de ajuda financeira internacional.

O grande problema para estas pequenas nações insulares ameaçadas de extinção é que a adaptação às alterações climáticas custa muito dinheiro para as suas capacidades financeiras.

O Acordo de Paris garantia que os países signatários mais desenvolvidos contribuiriam com cem mil milhões de euros anualmente para acomodar as necessidades dos países em desenvolvimento. Mas, até ao momento, esses fundos não chegaram aos países necessitados.

As ilhas do Pacífico são o epicentro das alterações climáticas. Estão ameaçadas de desaparecimento e nada fizeram para que isso acontecesse. Muitas delas em breve (2050) estarão totalmente desabitadas devido a este novo fenómeno dos refugiados climáticos.

Alguns dos seus dirigentes, como os das Ilhas Fiji e Salomão, consideram máximos os perigos das alterações climáticas decorrentes da subida do nível dos oceanos.

A imagem de postal ilustrado que existe nos países desenvolvidos de ilhas tropicais paradisíacas, com praias fabulosas rodeadas de palmeiras luxuriantes já não corresponde à realidade de muitas destas ilhas.

A subida do nível dos oceanos, os furacões e tempestades tropicais devastadoras aumentaram a vulnerabilidade das suas infraestruturas, reduziram os solos aráveis e contaminaram a água potável com água salgada das marés o que torna a vida virtualmente impossível em muitas ilhas

Mais de 65 milhões de ilhéus, espalhado pelos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS ou PEID), que sofrem desafios ambientais e de segurança alimentar, não têm forma de escapar à tragédia atual e não encontram nenhum local de fuga seguro.

O secretário-geral das UNCTAD, Mukhisa Kituyi, disse, há algumas semanas, a dirigentes destas nações reunidos pela organização para debater de que forma o Comércio pode a desempenhar um papel relevante nesta crise: “Durante muito tempo andamos a falar mitigação e resiliência para as alterações climáticas. “Chegamos agora ao ponto em que falamos de sobrevivência”.

Emergência humana para refugiados climáticos

“Como poderão as Bahamas ter capacidade financeira e de infraestruturas para fazer migrar 50 mil pessoas afetadas pelo furacão Dorian para a capital Nassau? Como poderão os seus responsáveis políticos criar empregos, agora que o turismo desapareceu, novas escolas, sistemas de transporte e de saúde”? Esta a pergunta sem resposta que lançou aos presentes e ao mundo.

O ministro do Ambiente das Maldivas, Hussain Rasheed Hassan, disse: “O mundo tem de encontrar uma maneira para ajudar a encontrar uma forma de melhorar a nossa resiliência para nos adaptarmos à catástrofe iminente”.

“Vamos recolocar para locais remotos os refugiados climáticos? No que nos diz respeito não queremos ser refugiados climáticos”, afirmou.

Os Pequenos Estados Insulares vão apresentar coletivamente a sua dramática situação à Cimeira das Nações Unidas sobre o Clima.

A cimeira reúne governos, especialistas dos sectores privado, da sociedade civil, autoridades locais e organizações internacionais para encontrarem soluções ambiciosas para seis áreas: transição global para as energias renováveis, cidades e infraestruturas resilientes; agricultura sustentável, gestão de florestas e oceanos, alinhamento do financiamento publico e privado com uma economia com zero emissões poluentes.

