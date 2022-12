O caso aconteceu numa unidade de saúde no norte de Inglaterra e foi divulgado esta quinta-feira pelo The Sun.

Insólito

Clínica queria desejar Feliz Natal a pacientes, mas enviou diagnóstico de cancro

AFP O caso aconteceu numa unidade de saúde no norte de Inglaterra e foi divulgado esta quinta-feira pelo The Sun.

"Diagnóstico: cancro do pulmão agressivo com metástases": uma clínica no norte de Inglaterra causou o pânico entre centenas de pacientes ao enviar esta mensagem em vez dos seus votos de Natal, noticiou esta quinta-feira o jornal The Sun.

Às 15h49 do dia 23 de dezembro, os pacientes do centro de saúde de Askern, perto da cidade de Doncaster, receberam uma mensagem nos seus telemóveis informando-os do diagnóstico, pedindo-lhes que preenchessem os formulários pertinentes e concluindo: "Obrigado."

Às 16h11, seguiu-se outra mensagem com um "sincero pedido de desculpas": "Isto foi-lhe enviado por engano. A nossa mensagem deveria ter sido: "Desejamos-lhe um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo".

Contactada pela AFP, a clínica não respondeu até ao momento a um pedido de reação.

Relações tensas entre pacientes e médicos de clínica geral

O erro não agradou aos pacientes, alguns dos quais publicaram uma captura de ecrã das mensagens no grupo do Facebook da clínica com mensagens de revolta.

"Outro grande erro dos médicos de treta", publicou um utilizador, enquanto outro comentou: "Todos em Askern receberam esta mensagem!!!"

De acordo com o The Sun, os destinatários da mensagem incluíam um homem de 57 anos que estava à espera dos resultados de exames para determinar se tinha cancro do pulmão. Chris Reed disse ao tablóide que tentou ligar para a clínica, mas a linha estava ocupada. Foi lá pessoalmente e foi-lhe dito que os resultados eram, afinal, negativos.

O incidente ocorre numa altura em que as relações entre os britânicos e os seus médicos de clínica geral são frequentemente tensas. Os centros de saúde, onde podem receber cuidados e tratamentos gratuitos, estão sobrecarregados após anos de austeridade.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.