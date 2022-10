“Lamento que a democracia brasileira tenha afunilado a tal ponto que reste para o brasileiro duas opções, a meu ver, insatisfatórias", considerou o quarto classificado nas eleições presidenciais de domingo.

Ciro Gomes acompanha decisão do partido em apoiar Lula

Lusa

O quarto classificado nas eleições presidenciais de domingo, Ciro Gomes, anunciou esta terça-feira que vai acompanhar a decisão do seu partido, Partido Democrático Trabalhista (PDT), de apoiar Lula da Silva na segunda volta das eleições agendadas para 30 de outubro.



“Gravo este vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT", escreveu Ciro Gomes nas suas redes sociais, numa mensagem acompanhada por um vídeo.

Lula da Silva e Jair Bolsonaro disputam segunda volta das presidenciais Segundo os dados oficiais, Lula da Silva obteve 47,85% dos votos na primeira volta enquanto Bolsonaro teve 43,70%, quando estão contabilizadas 96,93% das secções eleitorais.

No vídeo gravado, Ciro Gomes, que terminou a primeira volta com 3,04%, não se refere uma única vez a Lula da Silva.

“Lamento que a democracia brasileira tenha afunilado a tal ponto que reste para o brasileiro duas opções, a meu ver, insatisfatórias", considerou.

"Ao contrário da campanha violenta da qual fui vítima, nunca me ausentei ou me ausentarei da luta pelo Brasil. Sempre me posicionei e me posicionarei na defesa do país contra projetos de poder que levaram o país a essa situação grave e ameaçadora", frisou, acrescentando que não vai aceitar qualquer cargo num eventual Governo de Lula da Silva.

Este anúncio acontece pouco depois de o Partido Democrático Trabalhista (PDT), que indicou o ex-ministro e candidato derrotado Ciro Gomes para a Presidência do Brasil, ter declarado o apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na segunda volta das eleições.

Será este homem capaz de derrotar Jair Bolsonaro? Segundo todas as sondagens, Lula da Silva está em vias de acabar com a farsa de Bolsonaro na tragédia brasileira.

O presidente do PDT, Carlos Lupi, disse aos jornalistas que, após reunião da direção do partido, foi decidido "por unanimidade" apoiar "o que está mais próximo, que é a candidatura de Lula", contra a do Presidente do Brasil e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, em 30 de outubro.





