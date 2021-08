A pandemia veio mudar a forma como se desenham as fronteiras: o capital continua a circular livremente, mas muitas pessoas deixaram de o poder fazer.

Circulação

Passaportes de capitais

Raquel RIBEIRO

Um colega analisou a lista de países a que o Reino Unido atribui um semáforo (verde, laranja, vermelho) em função das incidências de Covid-19, para cidadãos que viajam para as ilhas britânicas. E concluiu, sem surpresas, que os países da lista vermelha (cujos viajantes têm de fazer quarentenas obrigatórias de valores incomportáveis – mais de 2 mil libras por 14 dias num hotel manhoso, somando os voos), são sobretudo de países pobres do Sul Global.



A incidência importa pouco: porque a Índia está na lista amarela, mas o Paquistão na vermelha. A América do Sul e África Oriental/Sul do equador estão na lista vermelha, mas os EUA ou a Espanha, com maiores incidências, não. A questão é de uma relação “colonialidade” entre o Reino Unido e os países do Sul Global, sobretudo antigas colónias britânicas onde haverá inúmeros cidadãos que viajam regularmente, por razões familiares ou de negócios, de e para as ilhas britânicas (como África do Sul, Paquistão, Quénia). Nesses países os processos de vacinação também têm sido mais lentos (precisamente, o Norte continua a não levantar patentes). Muitos cidadãos desses países também têm dificuldades em obter vistos para entrar no Reino Unido ou na UE. A discriminação torna-se tripla.

No Guardian, Nesrine Malik analisava a questão das fronteiras como uma das consequências mais preocupantes da pandemia. Viajar do Sul Global para o Reino Unido é agora um labirinto burocrático que nem o “passaporte de vacinação” permite suavizar: “Tentar descobrir como atender aos requisitos da quarentena e viagens e economizar dinheiro é como jogar ao sobe-e-desce: um movimento certo avançará mais alguns passos, e um movimento errado envia-nos de volta à estaca zero. Cada estágio revela outra camada de complexidade, outra camada numa hierarquia de privilégios que esta pandemia aprimorou. No topo da pirâmide estão os portadores de ‘passaportes de alto valor’ que não precisam de visto para viajar para a maioria dos lugares e que vivem em países com altas taxas de vacinação. Na parte inferior estão aqueles que vivem em países sem acesso a vacinas no futuro previsível.”

Na UE, se uma das grandes bandeiras era a circulação de pessoas e de capitais, hoje o capital continua a circular livremente e sem grandes restrições – aliás, o nosso tele-trabalho de casa alugada com wifi no Algarve, directamente para a consultora financeira em Frankfurt assim o comprova. Mas parece ser só para que serve hoje o mercado único. Já a circulação de pessoas é cada vez mais limitada e exige agora burocracias, perguntas sobre “razões” da viagem, vários testes à ida-e-volta e/ou quarentenas ao sabor das vontades de cada estado-membro. E só para quem pode pagar. Como diz Malik, endurecer as fronteiras tornou-se “uma medida popular”: “Não há capital político a ganhar com o aligeirar de restrições para lugares menos glamorosos, aqueles associados na imaginação popular com a pobreza e fluxos de migração.”

A pandemia tornou-se a desculpa perfeita para exercícios iniciáticos de securitários, ponto em prática o fechamento de fronteiras, o controlo mais apertado dos cidadãos e da sua circulação, dos testes/certificados dos restaurantes de sexta a domingo, até definitivamente excluir da circulação cidadãos indesejáveis devido à sua origem, cor ou o que (não) têm na carteira. Excepto milionários: esses continuam a acumular capital e a voar em rockets ou aviões. E sobretudo a poder pagar o que hoje se pede por quarentenas e testes PCR para viajar a certos países.

