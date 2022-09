Em causa está um esquema fraudulento no valor de mais de 200 mil euros que afetou 68 pessoas.

Cinco pessoas presas por burlas com terminal de pagamento

O departamento da gendarmaria de Haguenau, na região francesa do Baixo Reno, anunciou na terça-feira a detenção de cinco pessoas ligadas a burlas com terminais de pagamento por multibanco nas zonas do Baixo Reno e da Moselle.

Segundo as autoridades francesas, as vítimas contactaram uma empresa de reparações de emergência — que alegadamente prestava serviços relacionados com canalização, eletricidade, serralharia ou aquecimento —, cuja informação constava de panfletos deixados nas suas caixas de correio.

Um dos suspeitos já está preso

Posteriormente, os indivíduos fizeram uma primeira visita às casas e disseram que voltariam com o orçamento, mas antes, pediram um pagamento pela deslocação inicial com cartão de crédito e, aproveitando um momento de desatenção, cobraram um valor mais alto do que o suposto.

"Até à data, foram identificadas 68 vítimas e o montante total das burlas é superior a 209.000 euros", disse a gendarmaria numa declaração.

A 12 de setembro, os gendarmes prenderam cinco suspeitos destes golpes no Baixo Reno e em Paris. Quatro deles foram acusados e o que foi identificado como o líder do bando foi "levado para a prisão onde está preso por outros atos".

