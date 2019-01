Cinco pessoas detidas no âmbito do ataque ao mercado de Natal em Estrasburgo

Os detidos pertencem à mesma família e são suspeitos de terem participado no fornecimento da arma utilizada pelo autor do atentado de 11 de dezembro de 2018, em Estrasburgo.

Os detidos pertencem à mesma família e são suspeitos de terem participado no fornecimento da arma utilizada pelo autor do atentado de 11 de dezembro de 2018, em Estrasburgo.

Cinco pessoas suspeitas de estarem envolvidas no fornecimento da arma utilizada pelo autor do atentado de 11 de dezembro de 2018, em Estrasburgo, na França, foram detidas hoje na Alsácia, no leste do país, segundo fontes próximas ao processo. Os suspeitos são quatro homens - de 78, 65, 34 e 32 anos - e uma mulher de 57 anos.

Os detidos, que estão sob custódia policial, pertencem à mesma família e são suspeitos de terem participado no fornecimento da pistola 8 mm ao autor do ataque, Chérif Chekatt, que matou cinco pessoas. Os investigadores permanecem nesta fase "cautelosos em compartilhar responsabilidades", comentou uma das fontes.

A 11 de dezembro, Chekatt disparou indiscriminadamente sobre pessoas que passeavam no mercado de Natal no centro de Estrasburgo, e fugiu do local, acabando por ser detetado e morto a tiro pela polícia dois dias depois, num bairro da cidade. O ataque fez cinco mortos e 11 feridos. O Estado Islâmico reivindicou, posteriormente, a responsabilidade pelo ataque.

Chekatt tinha sido condenado 27 vezes por atos de violência, roubo ou destruição. Cometeu inclusive um assalto com arrombamento no Luxemburgo, em 2012.

