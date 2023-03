O envenenamento em massa espalhou-se por todo o país, tendo sido registado em cerca de 230 escolas.

Crime

Cinco mil meninas envenenadas no Irão. Alegados responsáveis detidos

Redação O envenenamento em massa espalhou-se por todo o país, tendo sido registado em cerca de 230 escolas.

O envenenamento em massa de alunas espalhou-se por todo o Irão, tendo sido registado em cerca de 230 escolas.

No total, "mais de 5.000 estudantes foram afetadas" em "cerca de 230 escolas", espalhadas por 25 das 31 províncias do país, desde o final de novembro, disse esta terça-feira Mohammad-Hassan Asafari, membro da comissão parlamentar de investigação encarregada de investigar as causas do envenenamento em massa.



"Amostras suspeitas". Envenenamento de alunas em escolas iranianas aumenta Os casos de envenenamento ultrapassam agora "várias centenas", tendo sido afetadas 52 escolas.

Na sequência das últimas descobertas de "amostras suspeitas" e da condenação geral dos acontecimentos, incluindo do Líder Supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, foram anunciadas as primeiras detenções relacionadas com o caso.

Nesta terça-feira, 7 de março, o vice-ministro do Interior, Majid Mirahmadi, surgiu na televisão estatal para anunciar que "várias pessoas" tinham sido "presas em cinco províncias", com base em "investigações dos serviços secretos". Não foram avançados pormenores pormenores sobre as identidades, as circunstâncias das detenções ou o alegado envolvimento dos suspeitos.



O Líder Supremo iraniano tinha pedido "penas severas" contra os culpados do que descreveu como "crimes imperdoáveis".

"Senti um cheiro muito mau, depois senti-me doente e caí no chão"



De acordo com os testemunhos, o fenómeno é sempre o mesmo: as alunas nas escolas femininas sentem odores "desagradáveis" ou "desconhecidos" e, em seguida, apresentam sintomas como náuseas, falta de ar e vertigens. "Senti um cheiro muito mau, depois senti-me doente e caí no chão", disse uma aluna, citada pela AFP.

Algumas meninas chegaram a ser levados par o hospital, mas nenhuma delas ficou em estado grave. "Não foram encontradas substâncias perigosas nas pessoas examinadas nos centros médicos", disse o Ministério do Interior.



Mirahmadi acusou os "autores do envenenamento de raparigas" de quererem "fechar escolas", mas também de "culparem o sistema" a fim de "reacender a chama extinta dos motins", referindo-se aos protestos que abalaram o Irão em meados de setembro.

*Com AFP

