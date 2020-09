O crime terá sido alegadamente cometido pela mãe de 27 anos que tentou suicidar-se de seguida.

Cinco crianças encontradas mortas em sua casa na Alemanha

Redação O crime terá sido alegadamente cometido pela mãe de 27 anos que tentou suicidar-se de seguida.

Os corpos sem vida de cinco crianças foram encontrados no seu apartamento na Alemanha, revelou a polícia local. A polícia está a seguir o rasto de um homicídio quíntuplo cometido pela mãe de 27 anos, que depois tentou suicidar-se atirando-se para a frente de um comboio, de acordo com o jornal Bild. A mãe está alegadamente gravemente ferida. Alertada pela avó das crianças, a polícia encontrou os corpos das cinco crianças, com idades compreendidas entre 1 e 8 anos, no apartamento da jovem na cidade de Solingen, na Renânia do Norte-Vestefália (Oeste). A mãe terá saltado para debaixo de um comboio na estação ferroviária de Dusseldorf, a mais de 35 quilómetros da sua casa.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.