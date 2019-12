Arábia Saudita condena cinco dos suspeitos pelo assassinato do jornalista opositor que desapareceu no consulado deste país na Turquia em 2018.

Cinco condenados à morte pelo assassinato de Khashoggi

Arábia Saudita condena cinco dos suspeitos pelo assassinato do jornalista opositor que desapareceu no consulado deste país na Turquia em 2018.

De acordo com a BBC, um tribunal saudita condenou esta segunda-feira 11 pessoas pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em outubro de 2018. Cinco dos 11 acusados foram condenados à morte e três outros arguidos receberam penas de 24 anos de prisão. O procurador-geral do Ministério Público anunciou esta segunda-feira a decisão que iliba Saud al-Qahtani, um importante conselheiro real, que também esteve sob investigação.

Em janeiro deste ano, o procurador-geral tinha pedido a pena de morte para cinco dos 11 suspeitos acusados do assassínio do jornalista, no início do seu julgamento num tribunal de Riade. Já em novembro de 2018, o Ministério Público saudita tinha anunciado que iria pedir pena de morte para cinco dos 11 suspeitos.

Jamal Khashoggi foi assassinado a 2 de outubro por agentes sauditas no consulado do reino em Istambul. O assassinato do jornalista opositor teve impacto a nível mundial.

Após ter inicialmente negado a morte do jornalista, Riade indicou que ele tinha sido morto durante uma "operação fora de controlo" do Estado, supervisionada por dois altos responsáveis que foram destituídos depois. Ancara, no entanto, acusou os "mais altos níveis" do Estado saudita. Media turcos e norte-americanos, assim como a CIA, suspeitam que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman patrocinou a operação contra Jamal Khashoggi.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.