Na terça-feira à noite, Volodymyr Zelensky disse esperar que o encontro reflita um elevado "nível de cooperação e progresso" com a UE.

Guerra na Ucrânia

Cimeira UE-Ucrânia em Kiev na sexta-feira envia "mensagem forte" a Moscovo

A Ucrânia e a União Europeia (UE) realizarão uma cimeira em Kiev na sexta-feira, com o governo ucraniano a congratular-se pela "mensagem forte" que será enviada a Moscovo quase um ano após o início da invasão russa.

Por seu turno, o exército russo, na ofensiva dos últimos dias, reivindicou na terça-feira a conquista de uma aldeia perto de Bakhmut, ponto crítico dos combates no leste da Ucrânia.

Cimeira UE-Ucrânia acontece a 3 de fevereiro em Kiev O encontro não contará, no entanto, com a presença dos chefes de Estado e governo dos 27.

A cimeira com os 27 é uma etapa importante, vários meses após Kiev ter obtido o estatuto de candidato oficial à adesão à UE.

No seu discurso de terça-feira à noite, Volodymyr Zelensky disse esperar que a cimeira reflita um elevado "nível de cooperação e progresso" com a UE. "Esperamos novidades para a Ucrânia", referiu o presidente ucraniano.

"O facto de esta cimeira se realizar em Kiev é uma mensagem forte tanto para os nossos parceiros como para os nossos inimigos", disse anteriormente o primeiro-ministro Denys Chmygal, que espera "que a cimeira seja uma avaliação intercalar positiva dos nossos esforços para a integração europeia".

Entrega de tanques à Ucrânia pode levar meses

Os dois dias deverão permitir "à Europa acreditar na vitória da Ucrânia", insistiu.

A cimeira acontece alguns dias depois de o Ocidente ter dado luz verde, após muito adiamento, para entregar tanques pesados do seu arsenal ao exército ucraniano.

Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano Dmytro Kouleba, a Ucrânia espera "entre 120 e 140" tanques ocidentais para repelir o exército russo.

Esta é a primeira vez que Kiev revela o número de tanques prometidos pelos seus aliados ocidentais.

A Ucrânia tinha indicado anteriormente que precisaria de várias centenas destes tanques pesados, mísseis de longo alcance e aviões para poder realizar contraofensivas para recuperar o território ucraniano ocupado pela Rússia.

A Ucrânia tinha indicado anteriormente que precisaria de várias centenas destes tanques pesados, mísseis de longo alcance e aviões para poder realizar contraofensivas para recuperar o território ucraniano ocupado pela Rússia.

O processo de entrega pode levar meses, segundo várias chancelarias, devido à necessidade de organizar a manutenção dos tanques no local e a formação dos militares ucranianos.

O Presidente dos EUA Joe Biden disse na terça-feira que irá discutir com Zelensky as necessidades de armamento do país.

"Vamos falar", disse a um grupo de jornalistas na Casa Branca, depois de ter dito, em resposta a uma pergunta no dia anterior, que não forneceria caças F-16 à Ucrânia, que está a pedi-los.

Segundo o Wall Street Journal, uma empresa de defesa norte-americana, a General Atomics, ofereceu-se para vender a Kiev dois drones MQ-9 Reaper por um dólar simbólico. O custo do transporte para a Ucrânia ($10 milhões, mais de 9 milhões de euros) e da manutenção ($8 milhões por ano, mais de 7 milhões de euros) seria suportado por Kiev, diz o jornal. O governo dos EUA não comentou esta informação.

Rússia diz que Ocidente declarou guerra por procuração

O Ocidente receia que um apoio militar ainda mais maciço possa empurrar o Kremlin para uma escalada, numa altura em que a Rússia insiste que americanos e europeus lhe declararam uma guerra por procuração.

O Ocidente receia que um apoio militar ainda mais maciço possa empurrar o Kremlin para uma escalada, numa altura em que a Rússia insiste que americanos e europeus lhe declararam uma guerra por procuração.

Os Estados Unidos acusaram na terça-feira a Rússia de não cumprir o tratado New Start, o último acordo de desarmamento nuclear entre os dois países.

Muitos observadores acreditam que Moscovo e Kiev estão cada um a preparar um ataque no final do inverno ou da primavera. No terreno, as forças russas parecem determinadas a recuperar a iniciativa após os reveses do outono, que as obrigaram a recuar no nordeste e no sul do país.

Na terça-feira, o Ministério da Defesa russo afirmou na sua atualização diária que "a localidade de Blagodatne tinha sido libertada", perto de Bakhmut, após uma ofensiva de "unidades de assalto de voluntários" apoiadas pela aviação e artilharia.

"Voluntários" é o eufemismo utilizado na Rússia para grupos paramilitares - especialmente os do grupo Wagner - que lutam com o exército.

O líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, já tinha reivindicado a responsabilidade pela captura de Blagodatne no sábado, que Kiev tinha negado.

Os seus homens também conquistaram a pequena cidade de Soledar em janeiro, à custa de pesadas perdas, e as aldeias vizinhas. No entanto, as forças ucranianas insistem que Bakhmut permanece sob o seu controlo.

Empresa luxemburguesa acusada de apoiar mercenários russos na Ucrânia Uma empresa luxemburguesa é acusada pelos EUA de estar a apoiar o grupo paramilitar Wagner. À Rádio Latina, o Governo diz que está a par da situação e que aguarda mais informações.

Entretanto, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse na quarta-feira que o seu país está a considerar prestar assistência militar à Ucrânia. "Bem, estou certamente a investigar", disse Netanyahu numa entrevista com a emissora americana CNN, quando perguntado se Israel estava a planear oferecer assistência a Kiev, tal como o seu sistema de defesa aérea Iron Dome.

Netanyahu também se ofereceu para mediar, se solicitado pelas partes em conflito e por Washington.

