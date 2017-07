Cimeira G20 começa hoje na Alemanha com reunião sobre luta contra o terrorismo

A cimeira dos 20 países mais industrializados do mundo, o G20, começa hoje em Hamburgo, na Alemanha, com uma reunião centrada na luta internacional contra o terrorismo.



Além dos temas tradicionais das cimeiras do G20, como a regulamentação dos mercados financeiros e o crescimento económico, a Alemanha, anfitriã do encontro, incluiu na agenda temas como as migrações, as regras do comércio global e a luta contra as alterações climáticas.



Pouco antes de uma reunião, quinta-feira à noite, com o Presidente dos EUA, Donald Trump, para tentar abrir o caminho para um acordo, Merkel reconheceu a existência de diferentes opiniões e “dúvidas", em referência tanto com a defesa do livre comércio e a rejeição do protecionismo, como sobre a luta global contra as alterações climáticas.



Além da cimeira em si, que decorre sexta-feira e sábado, realizam-se à margem dezenas de encontros bilaterais, como aquele que vai reunir, pela primeira vez, os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin.



Hamburgo recebe os líderes do G20 mas também pelo menos duas dezenas de manifestações contra as práticas e políticas dos países mais industrializados.



Mais de 19.000 polícias, apoiados por uma dezena de helicópteros, navios e mergulhadores, foram destacados para Hamburgo, norte da Alemanha, para garantir a segurança das 36 delegações internacionais que vão participar na Cimeira.

