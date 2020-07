Antes de jantar, Michel toma um copo com Órban e recebe Mark Rutte.

Mundo 2 min.

Cimeira europeia, tudo pode acontecer. Aceitam-se apostas

Telma MIGUEL Antes de jantar, Michel toma um copo com Órban e recebe Mark Rutte.

Quase a chegar ao fim do primeiro dia da cimeira europeia, as várias mensagens no Twitter e as informações dos porta-voz dos vários intervenientes deixam claro que há várias interpretações sobre o desfecho, sobre quando haverá acordo e se haverá uma próxima cimeira.

Entre o fim dos trabalhos na grande sala de reuniões e o jantar houve um período de cerca de duas horas para encontros bilaterais, ou a três, entre os vários líderes para se tentar chegar a um entendimento, limando arestas mais pequenas da complexa proposta de orçamento europeu.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, encontrou-se com dois dos considerados irredutíveis: o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, que não quer assinar um orçamento o que o obrigue a cumprir no seu país as regras democráticas. E ainda, como Mark Rutte, o primeiro-ministro holandês, líder dos frugais do norte, que apresentou uma nova fórmula de controle dos fundos, um mecanismo que permitiria a qualquer país pedir a inspeção sobre forma como qualquer um dos Estados-membros está a aplicar os dinheiros.

O valor do fundo de recuperação, o Próxima Geração EU, de 750 mil milhões de euros não reuniu também ainda o acordo dos líderes. Ontem, uma fonte oficial do Conselho Europeu admitiu qua algumas delegações queriam cortes neste fundo, tendo sido proposto que o valor total deveria ficar em 400 mil milhões de euros – um corte quase para metade.

Numa das mais estranhas intervenções em toda cimeira, o primeiro-ministro checo convidou os jornalistas acreditados nas instituições europeias para uma conferência na aplicação Zoom. Mas fê-la com máscara e falou exclusivamente em checo ao longo de dois minutos sem ter sido fornecida tradução.

Um dos jornalistas checos traduziu a breve declaração segundo a qual Andrej Babiš referiu que “há desacordo no volume total do fundo de recuperação, o Próxima Geração EU e que, sem isso, não faz muito sentido discutir outras questões”.

O checo, que faz parte do chamado grupo de Visegrado, adiantou ainda que a chave de alocação, uma fórmula que define o valor a que cada país poderá aceder, também está em discussão. Quanto às forças em oposição, Babiš disse que o debate está a ser “muito complicado e principalmente entre os frugais e os países do sul”, não referindo, no entanto, as objeções do grupo de Visegrado em relação à clausula democrática constante do proposta que está em cima da mesa.

