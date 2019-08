Veja as imagens do que se tem passado na reunião do G7, entre os países mais ricos que começou ontem entre detenções e a chegada dos líderes a Biarritz.

Cimeira. Entre protestos, Amazónia e Trump contra todos

68 pessoas detidas nos protestos contra a cimeira do G7, Donald Trump e Macron a posar juntos para a fotografia, com as respetivas mulheres, esquecendo todas as divergências entre estes dois líderes; outra vez Donald Trump e os mimos trocados com Boris Johnson, desta vez reais, eles que estão num bromance; o jantar dos participantes; e o passeio desta manhã das primeiras-damas enquanto os governantes começam a reunião cuja agenda é composta de temas bem fraturantes.

Assim foram as primeiras horas da Cimeira G7 que ontem à tarde começou no Hotel du Palais, na famosa instância balnear de Biarritz e que junta os líderes das maiores potências mundiais para discutir temas bem polémicos.

Apesar dos protestos lá fora, a situação no interior desta cimeira tenderá a ser tudo menos calma, poderá mesmo ser explosiva, dizem especialistas. Com Trump contra todos em muitos dos temas da agenda. E Macron a moderar todo o evento.

Já ontem o presidente francês almoçou com Donald Trump para falar sobre os temas da cimeira e tentar chegar a "elementos de convergência" relativos ao comércio, ao Irão e aos fogos na Amazónia.

O proteccionismo de Trump, a guerra comercial com a China, agora com a França, com a taxa sobre os vinhos franceses, a saída do acordo climático de Paris e a sua aproximação a Bolsonaro são algumas das polémicas do presidente norte-americano e que geraram o desacordo com os restantes líderes europeus e mundiais na cimeira.

Protestos com feridos e canhões de água

Do total das 68 pessoas detidas ontem, 38 ficaram presos na esquadra, refere o departamento policial dos Pirenéus Atlânticos, numa mensagem enviada à Efe.

Em causa está a participação em concentrações organizadas com fins violentos, a posse de objetos suscetíveis de serem utilizados como armas, a ocultação do rosto para não poderem ser identificados e o lançamento de projéteis contra as forças policiais.

A maior agitação social teve lugar ao final do dia no centro de Baiona, a poucos quilómetros do local onde começava a cimeira, quando algumas centenas de pessoas se concentraram numa manifestação para a qual não tinha sido pedida autorização.

O confronto entre os manifestantes e as forças de segurança levaram estas últimas a responder com gás lacrimogéneo, canhões de água e cargas policiais.

O dispositivo de segurança francês para a cimeira do G7 - que termina na segunda-feira - é composto por 13.200 polícias, aos quais é preciso somar os mobilizados em Espanha, do outro lado da fronteira, com o Corpo Nacional de Polícia e as polícias autonómicas basca e navarra.

Os amigos e inimigos na cimeira

O Presidente de França, Emmanuel Macron, fez ontem as honras da casa e recebeu em Biarrtiz os dirigentes dos Estados Unidos, Donald Trump, Reino Unido, Boris Johnson, Alemanha, Angela Merkel, Itália, Giuseppe Conte, Canadá, Justin Trudeau, e Japão, Shinzo Abe.

Macron aguardou ainda a chegada do presidente do Conselho da União Europeia (UE), Donald Tusk, e vários chefes de Estado e de Governo convidados pela Presidência francesa, entre os quais o indiano Narendra Modi, o egípcio Abdel Fattah al-Sisi, o chileno Sebastian Piñera, o ruandês Paul Kagame ou o senegalês Macky Sall.

Esta manhã, António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas conversou com Macron, durante o encontro em Biarritz.

Passeio das primeiras-damas

No primeiro dia dos trabalhos do G7, enquanto os governantes se sentam à mesa para debater uma agenda bem cheia e que incluiu a Amazónia à última hora a pedido de Macron, as primeiras-damas juntaram-se para dar um passeio pela vila de Biarritz, como manda a tradição. Coube ao presidente da Câmara de Espelette, Jean-Marie Iputcha, acompanhar as visitantes durante o passeio.

