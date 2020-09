O presidente do Conselho Europeu entrou em quarentena, adiando assim a cimeira marcada para os dias 24 e 25 de setembro.

Cimeira de líderes adiada com quarentena de Charles Michel

Telma MIGUEL O presidente do Conselho Europeu entrou em quarentena, adiando assim a cimeira marcada para os dias 24 e 25 de setembro.

Charles Michel esteve em contato direto com um segurança que testou positivo para a covid-19.

Segundo o seu porta-voz, Barendt Leys, o presidente do Conselho Europeu é testado rotineiramente e ainda ontem recebeu a informação de teste negativo. “Mas de acordo com a lei belga, irá ficar catorze dias em isolamento”. Barendt Leys referiu que Michel “soube hoje que um segurança com o qual estivera em contacto próximo testou positivo”.



Esta cimeira seria apenas a segunda a realizar-se com a presença dos líderes europeus em Bruxelas desde que a Europa entrou em sucessivos confinamentos a partir de março.

A primeira cimeira presencial deu-se no final de julho, em que durante cinco dias se discutiu e aprovou o pacote de recuperação e o orçamento comunitário para 2021-27, no valor total de 1,8 mil milhões de euros.

Na cimeira em Bruxelas, agora adiada para 1 e 2 de outubro, os líderes europeus vão discutir as relações com a Turquia e a China e a transformação digital, o mercado único e a política industrial.

Além de a covid-19 ter dominado praticamente toda a presidência do Conselho Europeu do anterior primeiro ministro belga, os seus planos pessoais também já foram afetados pela pandemia.

O seu casamento que deveria ter ocorrido há um mês em França, em Montmeyan, uma vila no sudeste francês, então numa zona classificada como de cor-de-laranja, foi também adiado para evitar a quarentena quando regressasse a território belga.

Na sequência do “Golfgate” que levou à demissão de vários políticos irlandeses e levou também o comissário europeu Paul Hogan a ser forçado a demitir-se, há menos de um mês, por ter participado num jantar com 80 pessoas num torneio de golfe, as instituições europeias reforçaram as orientações para todos os funcionários e detentores de cargos de responsabilidade a nível europeu a serem extremamente rigorosos no cumprimento das regras.

A saída de um político experiente como Phil Hogan da pasta do Comércio abriu a primeira brecha na Comissão Europeia de von der Leyen que tomou posse a 1 de dezembro de 2019.

A eurodeputada Mairead McGuinness irá tomar o lugar de Hogan como comissária nomeada pela Irlanda, devendo ser confirmada no Parlamento Europeu na próxima semana.

