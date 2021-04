Aliados voltam a reunir a 14 de junho num encontro que deve oficializar o regresso à normalidade dentro da Aliança Atlântica mas que também vai abordar temas sensíveis como a Turquia, a Ucrânia e a China.

Cimeira da NATO para superar política de costas voltadas da era Trump

Com a cimeira da NATO a 14 de junho abre-se um novo capítulo nas relações transatlânticas com uma cimeira de líderes em Bruxelas, no dia 14 de junho. Vai ser a primeira vez que o Presidente dos Estados Unidos Joe Biden se vai encontrar com os aliados da NATO desde a tomada de posse em janeiro. A reunião de alto nível surge quando a organização militar enfrenta a retirada iminente de tropas do Afeganistão e o destacamento de tropas russas dentro do seu território junto à fronteira com a Ucrânia. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, já afirmou que a reunião é uma "oportunidade única" para reforçar os laços entre a Europa e a América do Norte.

A Aliança Atlântica está preparada para virar a página da presidência Trump, que chegou a ameaçar abandonar a organização. As difíceis relações entre os líderes da UE, em particular o francês Emmanuel Macron e o ex-Presidente norte-americano fizeram tremer a NATO. Macron, inclinado a avançar para uma estratégia de defesa europeia, chegou ao ponto de argumentar que a Aliança estava numa situação de "morte cerebral". A vitória de Biden permitiu uma rápida reconciliação com a visita a Bruxelas dos secretários de Estado e de Defesa, António Blinken e Lloyd Austin.

Entre os pontos a debater na cimeira, Stoltenberg pretende fazer avançar a agenda para 2030, com a qual pretende promover uma reinvenção da NATO, elevando o seu perfil político e transformando-a também num fórum em que os aliados possam resolver as suas divergências. Mas um dos maiores desafios subjacentes é a relação com uma China. Desde o início do seu mandato, Biden tem estado interessado em abordar esta questão em conjunto com os seus parceiros europeus.



Mas apesar do apaziguamento das relações, a Turquia continua a ser uma pedra no sapato da NATO. Ancara representa o segundo maior exército da Aliança depois dos EUA e desafiou o resto dos seus parceiros com a compra do sistema de defesa antiaérea russo S-400, depois de Erdogan ter acusado o Ocidente de planear um golpe para o retirar do poder. Trump anunciou sanções contra a Turquia e Ancara disputa águas com a Grécia e o Chipre no Mediterrâneo. Espera-se para ver que passos dará a Aliança em relação a um parceiro tão importante.

