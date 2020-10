"É mais frustrante do que chocante. Isto tem sido previsto há muito tempo, mas tem havido pouca resposta substancial por parte dos decisores", diz Stefan Hendricks, especialista em física do gelo marinho do Instituto Alfred Wegener, na Alemanha.

Mundo 3 min.

Cientistas preocupados. O mar da Sibéria ainda não congelou em pleno final de outubro

Ana B. Carvalho "É mais frustrante do que chocante. Isto tem sido previsto há muito tempo, mas tem havido pouca resposta substancial por parte dos decisores", diz Stefan Hendricks, especialista em física do gelo marinho do Instituto Alfred Wegener, na Alemanha.

Pela primeira vez desde que há registo, o final de outubro está a chegar e o principal viveiro de gelo marinho do Ártico, na Sibéria, ainda não começou o seu processo de congelamento.

A causa do atraso do Mar Laptev congelar tem sido um calor anormalmente prolongado no norte da Rússia, bem como a intrusão das águas atlânticas, segundo dizem os cientistas climáticos que alertam para possíveis efeitos de arrastamento deste fenómeno em toda a região polar.

As temperaturas oceânicas na área subiram recentemente para mais de 5ºC acima da média, na sequência de uma onda de calor que bateu recordes para a época e do declínio invulgarmente precoce do gelo marinho do inverno passado.

O calor retido leva muito tempo a dissipar-se na atmosfera, mesmo nesta altura do ano em que, nesta zona do globo, o sol se insinua acima do horizonte durante pouco mais de uma hora ou duas por dia.



Segundo The Guardian, os gráficos de extensão de gelo marinho no Mar Laptev, que normalmente mostram um pulso sazonal saudável, parecem ter uma superfície plana. Como resultado, há uma quantidade recorde de mar aberto no Ártico.

"A falta de congelamento até agora neste outono é sem precedentes na região do Árctico siberiano", escreveu Zachary Labe, um investigador pós-doutorando na Universidade Estadual do Colorado num e-mail ao jornal britânico. "Sem uma redução sistemática dos gases com efeito de estufa, a probabilidade do nosso primeiro verão 'sem gelo' continuará a aumentar até meados do século XXI", acrescentou.

Mas a temperatura mais quente do ar não é o único fator que retarda a formação de gelo. As alterações climáticas estão também a empurrar correntes atlânticas para o Ártico e a quebrar a estratificação habitual entre as águas quentes e profundas e a superfície fria. Isto também torna difícil a formação de gelo.

O Mar de Laptev é conhecido como o "local de nascimento" do gelo, que se forma ao longo da costa no início do inverno, depois deriva para oeste transportando nutrientes através do Ártico, antes de se desfazer na Primavera no Estreito de Fram, entre a Gronelândia e o arquipélago norueguês Svalbard.

Se o gelo se formar tarde no Laptev, este será mais fino e, portanto, mais susceptível de derreter antes de chegar ao Estreito de Fram, o que pode significar menos nutrientes para o plâncton ártico, que terá então uma capacidade reduzida para retirar dióxido de carbono da atmosfera.

Mais mar aberto significa também mais turbulência na camada superior do oceano Ártico, que retira mais água quente das profundezas. Stefan Hendricks, um especialista em física do gelo marinho no Instituto Alfred Wegener, na Alemanha, disse que as tendências do gelo marinho são sombrias mas não surpreendentes. "É mais frustrante do que chocante. Isto tem sido previsto há muito tempo, mas tem havido pouca resposta substancial por parte dos decisores".

É provável que a tendência descendente continue até que o Ártico tenha o seu primeiro verão sem gelo, disse Walt Meier, cientista de investigação sénior do US National Snow and Ice Data Center. Os dados e modelos sugerem que isto irá ocorrer entre 2030 e 2050. "É uma questão de quando, e não se", acrescentou. Os cientistas estão preocupados que o congelamento tardio possa amplificar os feedbacks que aceleram o declínio da calota de gelo.

Ártico está a derreter muito mais depressa do que se esperava A Sibéria do Norte e o Ártico canadiano estão agora a aquecer três vezes mais depressa do que o resto do mundo.

Segundo os especialistas, os últimos 14 anos, de 2007 a 2020, são os 14 anos mais baixos do registo de gelo a partir de satélites desde 1979. Walt Meier, disse que grande parte do antigo gelo no Ártico está agora a desaparecer, deixando a camada de gelo sazonal cada vez mais fino. Globalmente, a espessura média é metade da que era na década de 1980.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.