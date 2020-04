“Económico na verdade” e representante dos seus próprios interesses é como o colégio de cientistas na administração da agência classifica Mauro Ferrari que, ao demitir-se ontem, acusou de inepta a resposta à covid-19.

Cientistas acusam presidente demissionário de ser mentiroso

Telma MIGUEL

O cientista de origem italiana e que fez carreira nos Estados Unidos, Mauro Ferrari, acusou ontem o Conselho Europeu de Investigação (agência de financiamento de investigação científica, tutelada pela Comissão Europeia) de não ter criado um projeto científico à altura do combate à covid-19.

Numa nota publicada hoje no site do Conselho Europeu de Investigação (CEI), os membros do conselho científico, lamentam o teor das declarações de Marco Ferrari e acusam-no de ter sido “no mínimo económico com a verdade”.

Os signatários explicam que ao longo do seu mandato de três meses (tomou posse a 1 de janeiro), o “professor Ferrari exibiu uma total falta de ligação com o CEI, faltando a muitas reuniões importantes e passando a maior parte do tempo nos EUA, abdicando de defender os programas e a missão do CEI”. Os cientistas acusam ainda o professor, uma autoridade em nanotecnologia, de ter ocupado parte substancial do tempo no seu laboratório nos EUA e de ter aceite compromissos académicos e comerciais que não decorriam da sua posição nesta agência europeia. Os signatários explicam ainda que, por contraste, Ferrari “empreendeu várias iniciativas junto da Comissão, sem consultar ou explorar o conhecimento coletivo ou o conselho científico, usando a sua posição para promover ideias pessoais”. O conselho científico esclarece ainda que a demissão de Ferrari não foi por decisão própria, antes foi empurrado por um voto unânime do quadro diretivo da agência que lhe retirou a confiança.

Quanto à questão da falta de financiamento e de um projeto ambicioso para a resposta científica à crise do coronavírus, o conselho científico explica que não apoiaram uma resposta específica porque isso não está nas suas atribuições e a Direção-geral de Pesquisa e Inovação da Comissão Europeia, com a qual o CEI “está muito ligado” , já está “muito ativa a desenvolver novos programas para apoiar a pesquisa nos canais apropriados”

Os cientistas em rutura com o seu presidente explicam que existem mais de 50 projetos terminados ou em curso , valendo um total de 100 milhões de euros, “que estão a contribuir para a resposta à covid-19, ao fornecerem dados de variados campos científicos”.

