Os incêndios desta temporada queimaram mais de 11 milhões de hectares de território australiano, uma área superior à da Irlanda ou da Coreia do Sul

Mundo 3 min.

Ciência. Alterações climáticas aumentaram a probabilidade dos incêndios na Austrália

Ana B. Carvalho Os incêndios desta temporada queimaram mais de 11 milhões de hectares de território australiano, uma área superior à da Irlanda ou da Coreia do Sul

As mudanças climáticas induzidas pelo homem aumentaram em pelo menos 30% o risco das condições climáticas que provocaram incêndios extremos na Austrália no ano passado.

Um grupo internacional de cientistas especialistas em alterações climáticas fez a estimativa utilizando modelos que calculam a probabilidade de incêndio com base em variáveis como calor, humidade, vento e chuva. O grupo World Weather Attribution enfatizou que a avaliação foi conservadora, o que significa que o aumento real poderia ser muito maior.

As mudanças climáticas tiveram um papel importante na devastadora temporada de incêndios florestais na Austrália, uma vez que aumentaram as probabilidades de temperaturas atingirem níveis extremos em pelo menos 30%, mostra um novo estudo.

O ano passado foi o mais quente e seco da Austrália desde que os recordes de temperatura e precipitação começaram em 1910 e 1900, e segue-se a outros dois anos secos em grandes partes do país.

De acordo com a Declaração Climática Anual 2019 do Bureau of Meteorology, estas condições contribuíram para uma temporada de incêndios mais difundida e intensa que começou mais cedo do que o habitual. Outros fatores incluíram um forte Dipolo do Oceano Índico e o Modo Anual do Sul.

O grupo que dirigiu esta análise é composto por investigadores da Austrália, Europa e Estados Unidos e já realizou mais de 230 estudos deste tipo, como por exemplo a pesquisa que relacionou a onda de calor recorde do ano passado na França e as chuvas extremas durante a tempestade tropical Imelda no Texas com as mudanças climáticas. Porém, nem todos os eventos analisados mostram uma ligação com o aquecimento global.

Os cientistas afirmam que as épocas de incêndios devastadoras serão pelo menos quatro vezes mais comuns na Austrália do que eram em 1900 se as temperaturas médias globais subirem dois graus celsius acima dos tempos pré-industriais.

As temperaturas já aqueceram um pouco mais de um grau, e o mundo está no caminho certo para pelo menos três graus de aquecimento, mesmo que todos os países cumpram os seus compromissos de reduzir as emissões no âmbito do Acordo de Paris de 2015 sobre as alterações climáticas.

Como as emissões de calor continuam a aumentar, "vamos enfrentar estas condições extremas com mais frequência do que no passado", disse Maarten van Aalst, um cientista climático e diretor do Centro Climático do Crescente Vermelho da Cruz Vermelha citado na imprensa nacional australiana.

"Devemos estar preocupados com isso? Sim, muito", declarou aos jornalistas.

O estudo também sugeriu que os modelos científicos podem estar a subestimar em larga escala os impactos do aumento da temperatura.

As altas temperaturas e as condições secas prolongadas resultaram numa atividade de incêndios sem precedentes nos estados de Nova Gales do Sul, Victoria, Oeste da Austrália, Queensland, Sul da Austrália e no Território da Capital Australiana.

Os incêndios desta temporada queimaram mais de 11 milhões de hectares de território australiano, uma área superior à da Irlanda ou a Coreia do Sul - destruíram quase 6000 edifícios e mataram pelo menos 34 pessoas e uma estimativa de 1,5 mil milhões de animais.

Os custos económicos dos incêndios podem atingir 100 mil milhões de dólares, de acordo com análises separadas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.