Consumo

Cidade nos Países Baixos vai proibir a publicidade à carne

Redação Haarlem deverá implementar a medida no espaço público a partir de 2024 para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.

A partir de 2024, não será permitida a colocação de publicidade à carne em autocarros, mupis e outras superfícies do espaço público de Haarlem, após este alimento ter sido incluído numa lista de produtos que contribuem para a crise climática, avançou esta terça-feira o The Guardian.

De acordo com o diário britânico, a cidade holandesa será a primeira no mundo a emitir uma proibição como esta, que pretende reduzir o consumo de carne e, consequentemente, diminuir as emissões de gases com efeito de estufa.

Ziggy Klazes, vereadora do partido GroenLinks, que redigiu a proposta, afirmou à emissora de rádio Haarlem105 que "não se pode dizer às pessoas que existe uma crise climática e, depois, encorajá-las a comprar produtos que são parte do problema". " "Claro que há muitas pessoas que consideram a decisão ultrajante e paternalista, mas há também muitas pessoas que acham bem", explica.

A oposição à medida também se manifesta dentro da autarquia. Sander van den Raadt, líder do grupo Trots Haarlem, deixou algumas críticas com ironia à mistura. "É incrível que o município de Haarlem esteja a fazer uma grande campanha de que as pessoas podem ser quem querem e amar quem querem aqui, mas se gostarem de carne em vez de erva macia, a 'brigada condescendente' vai dizer-lhes que estão completamente errados".

A proibição deverá abranger, também, publicidade a combustíveis fósseis e carros com motores de combustão, e a voos de férias, mas só poderá ser aplicada daqui a dois anos devido aos contratos existentes com as empresas que vendem os produtos referidos.

