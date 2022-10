A autarquia da capital vai iluminar esta quarta-feira à noite a torre de água, em Gasperich, com as cores da bandeira iraniana.

Direitos humanos

Cidade do Luxemburgo solidária com as mulheres iranianas

Susy MARTINS A comuna da Cidade do Luxemburgo demonstra a sua solidariedade para com as mulheres iranianas que atualmente sofrem repressões por reivindicarem direitos fundamentais.

Em comunicado, a autarquia da capital revela que esta quarta-feira à noite (entre as 19h e a meia-noite) vai iluminar a torre de água (château d’eau, na designação original em francês), em Gasperich, com as cores da bandeira iraniana.

A revolução é feminina O episódio revoltante que se viveu recentemente no Irão está a provocar uma verdadeira revolução no país. Milhares de mulheres estão a sair à rua,

Não é a primeira vez que a torre de água de Gasperich se ilumina por uma causa. Recentemente tinha sido ‘revestida de luz’ com cores da bandeira ucraniana como forma de apoio àquele povo que enfrenta a guerra desde fevereiro.

Protestos fazem centenas de mortos

No documento pode ainda ler-se que a Cidade do Luxemburgo assinou a declaração europeia para a Igualdade das Mulheres e dos Homens na vida local e condena qualquer política que se opõe à igualdade de tratamento entre mulheres e homens. A autarquia acrescenta que se empenha na promoção da igualdade em todos os domínios.

Uma jovem de 22 anos (Mahsa Amini) morreu após ser detida pela polícia no Irão, em 16 de setembro, por não cobrir o cabelo em público com o véu (hijab). A revolta foi imediata e cortar o cabelo passou a ser um ato de protesto e de apoio à jovem que perdeu a vida e as todas as mulheres iranianas.

Irão. Polícia disposta a usar "toda a força" contra manifestantes Em 12 dias de protesto, contam-se 60 mortos e 1200 detidos.

As manifestações começaram no Irão e foram alargadas a vários países. Mas, no Irão, os protestantes são detidos e violentamente agredidos, alguns até à morte. Cerca de uma 180 pessoas morreram no Irão desde que os protestos começaram há três semanas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.