Cidade alemã declara estado de 'emergência nazi'

Dresden tomou esta medida radical para combater as ações neonazis contra as minorias e o forte crescimento da extrema-direita.

Ainda as celebrações dos 30 anos da queda do muro de Berlim não terminaram e a cidade alemã de Dresden acaba de declarar o estado de “emergência nazi” (Nazinotstand) para tentar combater o “sério problema” que tem com a extrema-direita.

"'Nazinotstand' é uma medida semelhante à emergência climática, só que aplicada à política, explicou à BBC online o vereador Max Aschenbach, que apresentou a moção.

“A sociedade democrática livre está ameaçada”, vincou este político, justificando a medida adotada que visa promover uma sociedade que “proteja as minorias” e se “oponha totalmente aos nazis”.

Bastião da extrema-direita

Há muito que Dresden que é a capital da Saxónia é tida como um bastião da extrema-direita, sendo também o berço do movimento Pegida, anti-islâmico.

A moção apresentada por este vereador foi votada no conselho da cidade e aprovada com 39 votos a favor e 29 contra.

Este conselho assumiu que estão a ocorrer cada vez com mais frequência na cidade “ações de extrema-direita” e há que "ajudar as vítimas" destas agressões.

CDU está contra

No entanto, o partido democrata-cristão (CDU) não concordou com a medida.

"'Estado de emergência' significa o colapso ou uma séria ameaça à ordem pública. E tal não pode ser declarado de forma leviana", defendeu à BBC Jan Donhauser, presidente do partido.

Esta será a primeira vez que um estado alemão declara o estado de emergência nazi, assim o considera Kai Arzheimer, professor de política em declarações à BBC.

Mais meios para o combate

Para este especialista na história da extrema-direita no país, o impacto desta medida será sobretudo “simbólico”.

No entanto, ficará a sensibilização e o alerta e no futuro, poderá haver “mais meios para o combate à discriminação e a ações da extrema-direita”.

Além de que, frisou este especialista, na Alemanha já houve várias resoluções e medidas tomadas contra posições e ações da extrema-direita.

Desde os anos 90 que a Saxónia está ligada aos neonazis e aos partidos de extrema-direita que ali encontraram o seu reduto.

Nas últimas eleições de setembro, o Partido Alternativa para a Alemanha conquistou 27,5% dos votos, mais 17,8% do que em 2014.