Estudantes oriundos de países como Nigéria, Gana e Angola dizem estar a ser barrados de entrar em comboios e autocarros para fugirem da Ucrânia.

Guerra na Ucrânia

Cidadãos africanos acusam autoridades ucranianas de racismo

Maria MONTEIRO São, sobretudo, estudantes oriundos de países como Nigéria, Gana e Angola que dizem estar a ser barrados de entrar em comboios e autocarros para fora da Ucrânia. Há relatos de guardas na fronteira que afirmam abertamente estar a dar prioridade aos ucranianos.

O sentimento de discriminação racial e abandono institucional está a tomar conta da comunidade africana e afrodescendente da Ucrânia, que está a ser impedida de atravessar a fronteira para se colocar a salvo da guerra. “Algumas pessoas foram apanhar autocarros, mas eles não estão a deixar os negros entrar. Estão a dar prioridade aos ucranianos. É o que eles dizem”, conta Korrine Sky, estudante de Medicina, de 26 anos, à Business Insider.

Um cidadão nigeriano, que estava a estudar em Dnipro, no sudeste do país, revelou ao The Irish Times que, com o rebentar do conflito, os seus pares britânicos foram levados pela universidade para a fronteira com a Polónia, mas os africanos foram deixados para trás. “Os estudantes negros, os estudantes africanos, são completamente negligenciados. Nós também somos humanos”, desabafou, sob anonimato, ao jornal irlandês.

Os africanos constituem 20% da comunidade estudantil estrangeira na Ucrânia. Há 4000 nigerianos, o maior grupo estrangeiro a seguir aos marroquinos.

Africanos são alvo de ameaças

Osarumen, nigeriano a viver na Ucrânia desde 2009, foi expulso de um autocarro que estava prestes a cruzar a fronteira, no sábado passado. “Negros não”, ordenaram o motorista e os oficiais do exército. Embora tenha tentado resistir, juntamente com outros membros da família e outros migrantes, foi obrigado a sair. Quando falou ao The Independent, estava sem saber para onde ir numa estação de comboios em Kiev.

Vários ativistas e estudantes africanos têm recorrido às redes sociais para alertar para os episódios de racismo de que têm sido vítimas, nomeadamente ao Twitter, onde publicam com a hashtag #AfricansinUkraine. Também nessa plataforma têm sido divulgados vídeos que, alegadamente, mostram estudantes africanos a serem impedidos de embarcar nos comboios para fora da Ucrânia, sob o pretexto de deixar passar primeiro os ucranianos, e até a serem alvo de ameaças por parte das autoridades.

Há vários casos como o de 24 estudantes jamaicanos que, segundo o The Independent, conseguiram ir de Kharkiv até Lviv de comboio, mas agora estão a ser forçados a caminhar os 20 km restantes até à fronteira, por não poderem entrar no autocarro que levava outros estudantes em direção à Polónia.

Ucrânia nega restrições

Nos últimos dias, várias figuras demonstraram a sua indignação face à situação descrita. Femi Fam-Kayode, antigo ministro do turismo da Nigéria, escreveu uma série de tweets sobre o assunto. “Mesmo quando estão a lutar e há pessoas a morrer, os europeus continuam a negar o acesso às suas fronteiras por causa da cor da pele. Quão malvados podem ser?”, questionou.

O ministro dos Negócios Estrangeiros daquele país, Geoffrey Onyeama, revelou no Twitter, este domingo, que contactou o homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, e pediu-lhe que investigasse as alegações de racismo na evacuação do país.

Em resposta, Kuleba afirmou que “não existem restrições à saída de cidadãos estrangeiros”. “O problema resulta do caos na fronteira e nos postos de controlo que estão pelo caminho”, argumentou.

Os relatos de discriminação racial não abrangem apenas cidadãos de origem africana. Ruchir Kataria, um voluntário indiano, contou à Associated Press que colegas seus ficaram presos, no domingo, do lado ucraniano, mas acabaram por conseguir atravessar para a Polónia esta segunda-feira. Segundo o Business Insider, um outro estudante indiano disse estar à espera para passar há mais de oito horas ao relento.

