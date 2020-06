Documentos desclassificados da CIA apontam Felipe González como responsável pela criação dos GAL, estrutura paramilitar estatal usada para executar dezenas de líderes independentistas bascos e membros da ETA.

CIA. Ex-presidente espanhol usou esquadrões da morte para assassinar independentistas

Bruno Amaral de Carvalho Documentos desclassificados da CIA apontam Felipe González como responsável pela criação dos GAL, estrutura paramilitar estatal usada para executar dezenas de líderes independentistas bascos e membros da ETA.

Há décadas que os independentistas bascos e várias investigações jornalísticas apontavam ex-presidente do governo espanhol Felipe González como responsável pela criação dos Grupos Anti-terroristas de Libertação. Em 1983, dois membros da ETA, José António Lasa e José Ignacio Zabala, pediram asilo político ao Estado francês enquanto se refugiavam no País Basco francês. Em outubro desse ano, foram alvo de um sequestro em Baiona que foi a primeira ação dos Grupos Anti-terroristas de Libertação (GAL), uma estrutura paramilitar ilegal destinada a torturar e assassinar independentistas bascos com as ordens diretas do governo espanhol de então com o envolvimento de ministros, generais e outras altas patentes. Lasa e Zabala foram levados para um quartel em San Sebastián, no País Basco espanhol, e, depois de serem torturados, foram executados e enterrados com cal viva.

Até ao momento, são conhecidos 27 assassinatos por parte desta organização para-estatal que foi objeto de vigilância por parte dos serviços secretos norte-americanos. Agora, mais de três décadas depois, vários documentos desclassificados da CIA apontam o ex-presidente do governo espanhol, Felipe González, eleito pelo PSOE. De acordo com esta estrutura de inteligência, a decisão do executivo liderado por González foi tomada depois de uma tentativa de sequestro, por parte das forças policiais espanholas do refugiado basco Joxe Mari Larretxea, frustrada pelas autoridades francesas que capturou vários agentes espanhóis.

Os polícias espanhóis atropelaram o refugiado basco que se deslocava de mota e agrediram-no até serem surpreendidos por gendarmes franceses. Na altura, José Barrionuevo, ministro espanhol da Administração Interna, e Eduardo Sotillos, porta-voz do governo, afirmaram que tinha sido apenas um acidente de viação mas a CIA nos documentos desclassificados refere que não foi assim.

Os agentes espanhóis foram libertados depois de várias diligências de Madrid e foram julgados à revelia em Baiona, uma vez que não compareceram à sessão. Esta ação era na verdade uma tentativa de sequestro para obter informação sobre um outro sequestro de um militar espanhol que acabaria mais tarde por ser executado pela ETA.

De acordo com a CIA, no relatório secreto agora divulgado, citado pelo jornal espanhol La Razón, "o governo [espanhol], no entanto, parece determinado a adoptar uma estratégia pouco ortodoxa em relação à ETA". Mais à frente refere que "González aceitou a formação de um grupo de mercenários, controlados pelo exército, para combater os terroristas fora da lei". Sobre a origem dos elementos que compõem o grupo, a CIA revela que "os mercenários não seriam necessariamente espanhóis e teriam a missão de assassinar líderes da ETA em Espanha e França", o que parece dar credibilidade às declarações de Paulo Figueiredo, um português que assumiu, em 2013, ter sido contratado para assassinar independentistas bascos no documentário Terra de Ninguém, de Salomé Lamas.

O relatório desclassificado tem 31 páginas e analisa a situação no País Basco juntamente com a de outras partes do planeta. Há dois elementos gráficos referentes ao caso basco: um mapa de todo o país e a imagem de uma manifestação em Bilbau contra a “guerra suja”, termo utilizado pelos bascos e também pela CIA para descrever a estratégia dos esquadrões da morte arquitetada pelo governo espanhol de Felipe González.

