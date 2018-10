O departamento de Aude, onde o nível da água atingiu os oito metros, está em alerta vermelho desde a manhã de hoje.

Mundo 9

Chuvas violentas provocam seis mortos em França

O departamento de Aude, onde o nível da água atingiu os oito metros, está em alerta vermelho desde a manhã de hoje.

Pelo menos seis pessoas morreram devido às inundações provocadas pelas chuvas fortes que caíram durante a noite de domingo e a madrugada de hoje (segunda-feira), no departamento francês de Aude, uma região no centro-sul de França. Segundo o autarca local Alain Thirion, uma mulher foi arrastada pela água em Villardonnel e o mesmo aconteceu a quatro pessoas em Villegailhenc. No espaço de cinco horas, "caíram entre 160 e 180 mm" de água sobre Carcassone, cidade do departamento de Aude. Em Trèbes, no Vale de Aude, o nível da água atingiu os oito metros, algo que não acontecia desde 1891, de acordo com a agência de notícias francesa AFP. Até ao meio-dia, o nível da água em Trèbes pode ainda subir e chegar aos dez metros.





Mais de 250 intervenções de bombeiros foram registadas durante a noite de domingo e o departamento de Aude foi colocado hoje em alerta vermelho. Há cerca de "quinze municípios numa situação delicada e seis numa situação preocupante", informou Alain Thirion. "É absolutamente necessário evitar andar de carro", avisa. Os municípios de Villemoustaussou, Villegailhenc e Conques apresentam níveis superiores a dois metros de água, enquanto que Villardonnel, Floure e Trèbes são as cidades mais afetadas pelas inundações.





9 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.