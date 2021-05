Granizo, chuva gelada e ventos fortes atingem os corredores a grande altitude na Floresta de Pedra do Rio Amarelo.

Mundo 2 min.

Chuvas torrenciais provocam a morte de 21 pessoas numa corrida na China

AFP Granizo, chuva gelada e ventos fortes atingem os corredores a grande altitude na Floresta de Pedra do Rio Amarelo.

Vinte e uma pessoas morreram entre os participantes de uma corrida de 100 km nas montanhas do noroeste da China no sábado devido a condições meteorológicas severas repentinas, revelaram os meios de comunicação chineses no domingo.

Granizo, chuva gelada e ventos fortes atingem os corredores a grande altitude na Floresta de Pedra do Rio Amarelo, perto da cidade de Baiyin, na província de Gansu, a noroeste do país, na tarde de sábado. A Agência noticiosa oficial da China confirmou a morte de 21 pessoas, citando a sede do comando de salvamento.

O presidente da câmara de Baiyin, Zhang Xuchen, revelou que uma parte acidentada do percurso, entre os quilómetros 20 e 31, foi "subitamente atingida por condições meteorológicas catastróficas". "Num curto período de tempo, pedras de granizo e chuva gelada caíram subitamente sobre esta área, e houve ventos fortes. A temperatura caiu acentuadamente", revelou.

Entre as vítimas mortais encontravam-se corredores de longa distância chineses de elite, noticiaram os meios de comunicação locais. Liang tinha ganho várias multi-maratonas na China nos últimos anos. Huang, que era surdo e mudo, tinha ganho a maratona de homens para deficientes auditivos nos Jogos Paraolímpicos Nacionais de 2019 em Tianjin.

Pouco depois de receberem pedidos de ajuda de alguns participantes, os organizadores da maratona enviaram uma equipa de salvamento que conseguiu salvar 18 dos 172 participantes, segundo o presidente da câmara.

Por volta das 14 horas, hora local, as condições meteorológicas pioraram e a corrida foi cancelada, enquanto as autoridades locais enviavam mais ajuda para o local, acrescentou.

"Como organizador do evento, sentimos um tremendo sentimento de culpa, expressamos as nossas profundas condolências às famílias das vítimas e aos corredores feridos", disse Zhang.

Esta foi a quarta edição da corrida, organizada pelo governo da cidade de Baiyin e pela Associação Atlética da China. A China News noticiou que alguns corredores sofriam de hipotermia, e Zhang disse que oito pessoas foram hospitalizadas com ferimentos ligeiros.

Alguns corredores, envoltos em mantas de sobrevivência, foram filmados a serem colocados numa maca por trabalhadores de resgate. Fotos publicadas pelos meios de comunicação chineses também mostraram um grupo de corredores amontoados na encosta da montanha, alguns embrulhados em mantas de sobrevivência. No total, mais de 700 socorristas foram mobilizados para procurar os desaparecidos. As filmagens dos meios de comunicação locais mostraram trabalhadores de salvamento em fadiga com faróis a escalar o terreno rochoso à noite.

"Frio insuportável"

"Todo o meu corpo estava encharcado, incluindo os meus sapatos e meias. Não me conseguia levantar direito por causa do vento, tinha muito medo de ser levado pelo vento. O frio tornou-se cada vez mais insuportável", disse um sobrevivente aos meios de comunicação locais. "Ao descer a montanha, já estava a sentir sintomas de hipotermia".

As autoridades provinciais criaram uma comissão de inquérito para determinar a causa da tragédia, disse Zhang.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.