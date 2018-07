Nível da precipitação superou um metro em 72 horas, algo que os serviços de meteorologia referem ser raro nas últimas décadas.

Chuva forte e inundações provocam dezenas de mortos no Japão

A chuva torrencial que se abateu durante 72 horas em várias regiões do Japão e as consequentes inundações, sobretudo no centro e no oeste, já causaram quase 40 mortos, meia centena de desaparecidos e dois milhões de pessoas receberam ordens de evacuação, de acordo com dados das agências noticiosas. Além disso, perto de Tóquio, registou-se um sismo com magnitude de 5,9 graus na escala de Richter.

Os serviços de meteorologia, que se referiram a um nível de precipitação de um metro durante as últimas 72 horas, indicaram também que se trata de um dado raro nas últimas décadas.

O primeiro-ministro, Shinzo Abe, classificou a situação como "extremamente grave", ordenando a disponibilização de meios para prestação de auxílio enquanto os serviços de socorro não tinham mãos a medir para acudir a quem necessitava de ajuda.



Serviços de socorro e elementos do Exército prestaram auxílio imediato aos atingidos pela intempérie. Foto: Reuters

Perante a intensidade da chuva, os estragos foram variados nas diferentes cidades afetadas e, em Hiroxima, uma estrada abateu.

Forte chuvas causaram estragos no Japão e, em Hiroxima, uma estrada abateu. AFP





