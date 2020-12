Ivan Duque quer excluir imigrantes irregulares da vacinação depois de ter promovido a chegada de venezuelanos ao país.

Chuva de críticas. Presidente colombiano não quer vacinar imigrantes venezuelanos

Ivan Duque quer excluir imigrantes irregulares da vacinação depois de ter promovido a chegada de venezuelanos ao país.

O êxodo de milhares de venezuelanos para o exterior, fosse pelo falhanço das políticas de Maduro, segundo a oposição, ou pelas sanções e bloqueio financeiro internacional, segundo o Governo, foi um retrato que ajudou a consolidar a imagem de um país em ruínas.

É inegável que durante essa crise, a Colômbia foi um dos países que mais estimulou a saída de venezuelanos abraçando uma política de portas abertas a todos os que passavam a fronteira. Dos quase cinco milhões de pessoas que migraram em busca de novas oportunidades, cerca de 1,7 milhões estabeleceram-se no país vizinho, de acordo com dados oficiais.

Só que o impacto desses números nos serviços públicos colombianos foi de grande alcance e o Presidente Ivan Duque fez um anúncio controverso na segunda-feira, que lhe custou uma onda de críticas. Afirmou que os imigrantes venezuelanos sem documentos não vão ter direito à vacina contra a covid-19 que vai começar a ser administrada em fevereiro.

Neste momento, são cerca de 950 mil venezuelanos em estado "irregular", um dos setores mais vulneráveis e expostos da sociedade, que vão ser excluídos do programa de vacinação, o qual, no seu conjunto, inclui a distribuição de 40 milhões de doses



"Temos a prioridade definida, serão sempre os cidadãos colombianos. Essa será a nossa prioridade", afirmou Duque numa entrevista à Blu Radio. O Presidente explicou que os casos de cidadãos com dupla nacionalidade "serão tratados". "Se são pessoas regularizadas, se são pessoas que têm as condições e, adicionalmente, estão dentro das patologias e da população em risco definidas pelo Ministério da Saúde, isso dá critérios de orientação para a aplicação da vacina", acrescentou.

Quando questionado sobre migrantes sem residência, insistiu: "Aqueles que não têm neste momento a acreditação de serem cidadãos colombianos e que não regularizaram o seu estatuto de imigração, claro que não. Caso contrário, imaginem o que estaríamos a experimentar: teríamos neste momento quase um apelo à debandada para que todos atravessassem a fronteira e pedissem para serem vacinados".

Duque opõe-se radicalmente ao regime de Nicolás Maduro e deu o seu apoio à oposição liderada por Juan Guaidó. Com estas premissas, o seu governo optou por permitir, sem quaisquer obstáculos, a entrada de migrantes venezuelanos, por razões humanitárias. Em qualquer caso, a decisão de excluir os indocumentados das vacinas, que na Colômbia serão fornecidas pelas empresas farmacêuticas Pfizer e AstraZeneca e pela plataforma Covax, ensombrou um horizonte político já muito tenso.

"Não vacinar os venezuelanos é uma má ideia de um ponto de vista epidemiológico. Mas acima de tudo é uma proposta pouco ética: exclui os mais vulneráveis e discrimina de forma quase ameaçadora um grupo de pessoas devido à sua nacionalidade e estatuto migratório", denunciou o ex-ministro da saúde, Alejandro Gaviria, actual reitor da Universidade dos Andes, através das redes sociais, segundo o El País.

Um dos líderes da oposição, o ex-candidato presidencial Gustavo Petro, rejeitou veementemente o anúncio. "Esta mensagem faz aplaudir milhões de colombianos, esquecendo que há milhões de colombianos na Venezuela, Equador, Estados Unidos e Espanha, e que não gostaríamos que eles fossem de todo excluídos da vacina. A xenofobia é um dos pilares do fascismo", defendeu o senador de esquerda. O ex-Presidente Ernesto Samper perguntou-se o que aconteceria se "Trump negasse a vacina a todos os imigrantes latinos que vivem nos EUA".

Os migrantes venezuelanos sem papéis e sem emprego formal são precisamente aqueles que estão mais expostos ao vírus. E a escassez de recursos, as condições de vida precárias e o facto de não poderem isolar-se porque a sua subsistência depende do que ganham diariamente, principalmente através do comércio de rua, podem multiplicar os riscos para o resto da sociedade. Duque não quer gerar um efeito de "atracção", diz ele, mas esta decisão colide com a política de migração que abraçou quando ganhou as eleições em 2018.

De Caracas, Maduro aproveitou a oportunidade para atacar Bogotá mais uma vez, falando de "xenofobia" e afirmando mesmo num acto público: "Temos de ter cuidado com a Colômbia, porque é de lá que vem todo o mal que entra na Venezuela". A relação entre os dois países tem-se deteriorado há vários anos.

