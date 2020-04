Apesar do bom tempo, os churrascos com amigos continuam proibidos este fim-de-semana e na Bélgica a infração desta regra implica uma pena de até três meses de prisão.

Mundo 2 min.

Churrasco com amigos dá até 3 meses de prisão na Bélgica

As autoridades belgas apertaram este fim-de-semana a vigilância sobre eventuais infrações devido ao bom tempo. Em determinadas zonas, o número de agentes multiplicou-se por quatro com as estradas secundárias e as saídas das auto-estradas sob o controlo de mais patrulhas.



Também os piqueniques e mesmo os churrascos em casa com amigos estão proibidos e a polícia promete bater à porta de quem o faça sem aviso prévio. "Estamos perante a hipótese de um caso de flagrante delito", afirmou Adrien Masset, advogado especialista e professor de Direito Penal na Universidade de Liège, na Bélgica, à RTL.

Neste contexto, a polícia pode intervir mesmo através de uma busca, entrando à força no domicílio privado, uma vez que estamos perante um crime punível com até três meses de prisão e uma multa de 4 mil euros. Mesmo durante a noite, a polícia pode proceder a uma busca sem mandado judicial. A única reserva é que essa busca deve ser efetuada por um agente da polícia com título de polícia judiciária. Pode, evidentemente, ser acompanhado por agentes de polícia de base, mas a lei permite, portanto, a intervenção para determinar a infração que foi cometida".

De acordo com a RTL, o Centro de Crise e a SPF Santé voltaram a recordar na sexta-feira as regras de contenção a respeitar contra o novo coronavírus, antecipando um fim-de-semana de primavera e o começo das férias da Páscoa. Os belgas podem aproveitar o sol mas terão de respeitar as regras de saúde pública e manter a distância.

Os próximos dias da Primavera serão ideais para desfrutar do sol com toda a família. "Podem fazê-lo, mas têm de continuar a respeitar as regras de saúde pública apesar do bom tempo", sublinhou Benoit Ramacker, porta-voz do Centro de Crise, antes de relembrar algumas regras básicas.

"Correr, andar a pé, andar de bicicleta num tempo tão bom é possível, mas não é permitido levar o carro, por exemplo, para outra região, para a costa ou para as Ardenas". Caminhar, correr ou andar de bicicleta é possível com a sua família, pessoas com quem vive debaixo do mesmo teto, ou possivelmente com um amigo, respeitando ao mesmo tempo as distâncias físicas recomendadas. Mas o passeio de bicicleta que costuma fazer aos domingos com o seu clube de ciclismo terá de ser adiado. Terá de ser para mais tarde", afirmou à RTL.

O porta-voz do Centro de Crise salientou ainda a necessidade de respeitar a distância física em locais com muita gente, como parques ou bosques. "É proibida qualquer outra forma de atividade recreativa como andar de motociclo ou à vela. Todas as viagens não essenciais continuam a ser proibidas". "Com este tempo, algumas pessoas vão certamente querer fazer churrasco. Claro que o pode fazer com a sua família, com as pessoas com quem vive debaixo do mesmo teto". Infelizmente, não convide os seus amigos, vizinhos ou familiares, isso é para mais tarde". "Lembre-se que piqueniques em parques, mesmo com a família, não são permitidos".

