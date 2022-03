A maior cidade do país iniciou esta segunda-feira um novo confinamento em duas fases para conduzir uma testagem em massa da população.

China. Xangai em confinamento para travar pior surto de covid-19 em dois anos

Maria MONTEIRO A maior cidade do país iniciou esta segunda-feira um novo confinamento em duas fases para conduzir uma testagem em massa da população.

No domingo, as autoridades locais anunciaram um novo plano de contenção da pandemia numa altura em que a China regista o número mais elevado de casos desde o aparecimento do vírus, em Wuhan, há dois anos.

A metade oriental de Xangai está encerrada a partir desta segunda-feira por quatro dias, altura em que o confinamento passará para a metade ocidental da cidade com 25 milhões de habitantes.

Até agora, Xangai tinha optado por uma abordagem mais direcionada para controlar a propagação sem abalar a economia. No início do mês, face ao aumento de infeções, as escolas fecharam, os autocarros que ligam as províncias foram suspensos e alguns edifícios residenciais foram isolados durante 48 horas devido a casos suspeitos.

Infeções abaixo do nível mundial

Mas, nas últimas duas semanas, a cidade tornou-se no epicentro de um novo surto relacionado com a variante Omicron, que está a pôr em causa a política covid zero da China. O Ministério de Saúde tem assinalado milhares de casos diariamente e, esta segunda-feira, foram registadas 3.500 infeções em Xangai — um número baixo a nível mundial, mas elevado para a China, onde raramente se contabilizaram mais de 100 casos diários desde a primavera de 2020.

Ao longo desta semana, os habitantes de Pudong, zona a leste do rio Huangpu que inclui o distrito comercial e o principal aeroporto internacional, não poderão sair das suas casas. Os transportes públicos estão suspensos e só estará aberto o comércio essencial. A partir das 5h do dia 1 de abril, o confinamento passa para Puxi, a metade ocidental onde se concentra 90% da população.

As autoridades afirmaram que vão assegurar o fornecimento de bens de primeira necessidade, como alimentos, gás e eletricidade. Mesmo assim, o anúncio do confinamento levou muitos a correrem às mercearias para se abastecerem de mantimentos, o que já vinha acontecendo na última semana devido ao confinamento dos edifícios e à falta de motoristas de entregas. O governo de Xangai sublinhou, ainda, que vai dar resposta às necessidades médicas de emergência dos cidadãos durante estes dias.

Economia chinesa sob pressão

Este é o período de maior pressão para a economia chinesa desde a primeira vaga de covid. De acordo com o Gabinete Nacional de Estatística, Xangai é a segunda cidade mais rica do país, atrás apenas de Pequim, e contribui com 3,8% para o PIB, segundo a Bloomberg News.

Wu Jinglei, diretor da Comissão de Saúde de Xangai, informou que as linhas aéreas e a ferrovia estarão a operar normalmente no decorrer do confinamento. Também o porto de Xangai, o maior do mundo, estará a funcionar dentro do habitual.

Este mês, já vários milhões de chineses ficaram confinados em cidades como Shenzhen e Shenyang, no sul e nordeste do país, respetivamente.

(*Com agências)

