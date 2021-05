No total, a China enviou já enviou 11 astronautas para o espaço.

Mundo 2 min.

China vai enviar tripulação para a estação espacial chinesa em junho

Lusa No total, a China enviou já enviou 11 astronautas para o espaço.

Uma tripulação composta por três astronautas chineses vai descolar em junho para uma missão de três meses na nova estação espacial da China, disse um responsável da agência espacial do país.

O plano para colocar a primeira tripulação na estação espacial chinesa foi confirmado à televisão estatal do país pelo encarregado do programa espacial tripulado, Yang Liwei. O anúncio foi feito depois de a China ter lançado uma nave espacial automatizada com combustível e suprimentos para a estação Tianhe.

A Tianhe ("Harmonia Celestial", em português) é a terceira e a maior estação espacial lançada pelo programa espacial da China, tendo o módulo principal sido lançado a 29 de maio. A nave apelidade de Tianzhou-2, que atracou em Tianhe, transportou 6,8 toneladas de carga, incluindo fatos espaciais, alimento e equipamentos para os astronautas e combustível para a estação.

A cápsula Shenzhou 12, que transporta a tripulação, vai partir da base de Jiuquan, no noroeste da China, no próximo mês, afirmou Yang à televisão estatal chinesa CCTV. Os tripulantes vão realizar caminhadas espaciais e conduzir reparos e manutenção, bem como experiências científicas. As caminhadas serão realizadas por duas pessoas na parte de fora da estação ao mesmo tempo, de acordo com Yang. A primeira caminhada no espaço por um astronauta chinês foi realizada em 2008, por Zhai Zhigang, fora da cápsula Shenzhou 7.

Yang, que orbitou a Terra em 2003, não avançou dados sobre as identidades dos astronautas ou a data de partida e disse que a tripulação foi escolhida entre os dois primeiros grupos de astronautas do programa espacial. Questionado sobre se mulheres vão integrar a tripulação, Yang disse que não, mas que "futuras missões terão". Até à data, todos os astronautas da China são ex-pilotos do Exército de Libertação Popular.



A nave Tianzhou-2, que atracou em Tianhe no domingo transportou 6,8 toneladas de carga, incluindo fatos espaciais, alimento e equipamentos para os astronautas e combustível para a estação.

Também este mês, o programa espacial chinês fez pousar em Marte uma sonda, a Tianwen-1, que transportou um 'rover' de exploração do solo do planeta. A agência espacial chinesa planeia um total de 11 lançamentos até ao final do próximo ano, para entregar mais dois módulos para a estação, suprimentos e os membros da tripulação.

O rover chinês Zhurong na aterragem no planeta Marte. Foto: AFP

Pequim não participa da Estação Espacial Internacional, principalmente devido às objeções dos Estados Unidos. Washington desconfia da opacidade do programa chinês e das ligações às Forças Armadas. No total, a China enviou já enviou 11 astronautas para o espaço, incluindo duas mulheres, começando com o voo realizado por Yang em outubro de 2003. A primeira astronauta foi Liu Yang, em 2012.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.