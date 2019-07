A app é colocada nos smartphones de quem visita a província de Xinjiang.

Mundo 3 min.

China. Telemóveis de turistas são espiados com aplicação de vigilância

Ana Patrícia CARDOSO A app é colocada nos smartphones de quem visita a província de Xinjiang.

Uma investigação do jornal britânico The Guardian em conjunto com o The New York Times e o Süddeutsche Zeitung revela que as autoridades chinesas têm instalado uma aplicação de vigilância nos smartphones de turistas que entram na China a partir de Xinjiang, vindos do vizinho Quirguistão.

Na fronteira, os turistas entregam os documentos e smartphones às autoridades chineses que instalam secretamente o programa para descarregar contactos, mensagens, e-mails e outros dados armazenados nos telemóveis, segundo o The Guardian. É suposto os turistas não notarem nenhuma alteração nos seus telemóveis mas algumas pessoas notaram uma aplicação com símbolo do Android e foi esse "deslize" das atoridades que deu origem à reportagem. No caso dos telemóveis da Apple, em vez de uma aplicação, os aparelhos são ligados a um leitor que extrai e armazena todos os dados.

Um viajante contou ao The Guardian que pensou tratar-se de uma app de GPS. “Pensámos que era um localizador GPS. A agência de viagens achava que nos iam instalar isso. Houve ouve outro ponto de controlo a duas horas de distância e talvez eles tivessem descarregado e analisado os nossos dados enquanto viajávamos ”.

A aplicação busca palavras remetam para conteúdos relacionados com extremismo islâmico. Esta pesquisa não é aleatória. A província de Xinjiang é habitada, na sua maioria, por uigures, uma minoria étnica muçulmana que fala turco. A região tem tido vários conflitos entre a minoria uigur e o governo central.

A comunidade internacional tem criticado o governo chinês pela perseguição a esta minoria. Em Setembro de 2018 estimava-se que mais de um milhão de muçulmanos estivesse detido em “campos de reeducação”.

Este caso não é o primeiro que aponta para a existência de uma intensa atividade de espionagem governamental nesta região da China. Investigações mostram, porém, que estas tecnologias se estão a alastrar a cidades como Pequim e Xangai. Esquadras da polícia em quase todas as províncias chinesas fizeram pedidos de compra dos dispositivos de extracção de dados para smartphones desde o início de 2016, mostram documentos de aprovisionamento do Governo recolhidos e divulgados pela Reuters em Agosto de 2018.

Edin Omanovic, um dos líderes da organização não-governamental Privacy Internacional, disse ao Guardian que estas descobertas são “altamente alarmantes num país onde o download de uma aplicação errada ou de um artigo noticioso pode levar alguém para um campo de detenção”. O investigador acrescenta que este é outro dos exemplos que comprova que o regime de vigilância em Xinjiang "é um dos mais ilegais, intrusivos e draconianos do mundo”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.