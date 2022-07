Visita a líder do Congresso americano à ilha ainda não está confirmada, mas exército dos EUA já prepara planos de segurança caso isso venha a acontecer.

Tensão

China. Se Pelosi visitar Taiwan EUA terão de arcar com "as consequências"

A China avisou, esta quarta-feira, que os Estados Unidos teriam de "suportar todas as consequências" de uma potencial visita da líder do Congresso americano, Nancy Pelosi, a Taiwan.

Pequim opõe-se a qualquer contacto oficial entre Taiwan e outros países, afirmando que o território insular de 24 milhões de pessoas é uma das suas províncias históricas, mesmo sendo o território soberano.

Pequim diz que "lutará até ao fim" contra a independência de Taiwan A declaração soa como resposta ao que, no dia anterior, o secretário da Defesa norte-americano, Lloyd Austin, afirmou quando denunciou a atividade militar "provocadora e desestabilizadora" de Pequim perto de Taiwan.

Nancy Pelosi recusou-se a confirmar se a sua viagem por alguns países asiáticos incluiria uma passagem pela ilha, mas alguns jornais avançaram recentemente que a presidente da Câmara dos Representantes deveria deslocar-se ao território em agosto.

A confirmar-se, seria a primeira visita de um líder do Congresso americano a Taiwan nos últimos 25 anos, numa altura em que as relações entre Pequim e Washington estão particularmente tensas.

Apesar de não haver confirmação oficial, o exército dos Estados Unidos revelou entretanto estar a preparar planos para reforçar a segurança a Taiwan caso Nancy Pelosi realmente visite a ilha.

Fontes do Pentágono disseram à agência Associated Press (AP) que se a presidente da Câmara dos Representantes for a Taiwan os militares norte-americanos aumentariam o movimento de forças e equipamento na região do Indo-Pacífico.

China pronta para "neutralizar qualquer provocação" no estreito de Taiwan A ilha é uma das principais fontes de conflito entre a China e os Estados Unidos, principalmente porque Washington é o principal fornecedor de armas de Taiwan.

Caças, navios, equipamento de vigilância e outros sistemas militares poderiam ser usados para proteger tanto o voo de Pelosi para Taiwan como qualquer deslocação, já em terra, da segunda figura do Estado norte-americano.

As mesmas fontes sublinharam que os Estados Unidos já têm forças significativas espalhadas por toda a região, que terão que estar preparados para qualquer incidente, seja no ar ou no solo.

Os militares norte-americanos estão ainda a preparar equipas de resgate e salvamento nas proximidades de Taiwan e sugeriram que isso poderia incluir helicópteros em navios já situados na região.

China avisa que vai adotar “medidas resolutas e fortes"

A 19 de julho o jornal norte-americano Financial Times avançou que Pelosi poderia visitar Taiwan no próximo mês, uma possibilidade não confirmada, mas também não negada por Pelosi ou a sua equipa.

No mesmo dia, o ministério dos Negócios Estrangeiros da China advertiu que o país vai adotar “medidas resolutas e fortes”, caso Pelosi visite a ilha, que é reivindicada por Pequim, apesar de funcionar como uma entidade política soberana.

Canal de televisão de Taiwan pede desculpas após noticiar invasão chinesa O incidente acontece numa altura em que alguns temem que a invasão russa da Ucrânia possa encorajar a China a avançar militarmente para Taiwan, território cuja autonomia não é reconhecida pelo regime de Pequim.

Um dia depois, o Presidente norte-americano, Joe Biden, disse achar que o Exército dos Estados Unidos considerava “não ser boa ideia” a líder do Congresso visitar Taiwan neste momento.

Esta quarta-feira, o Governo chinês voltou a mostrar "fortemente" a sua oposição à viagem, que não tem o apoio oficial do governo dos EUA.

"Se os Estados Unidos persistirem" com uma visita de Nancy Pelosi a Taiwan, "terão de assumir todas as consequências", disse um porta-voz da diplomacia chinesa, Zhao Lijian, aos repórteres.

Os EUA, tal como a grande maioria dos países do mundo, não reconhecem oficialmente a independência de Taiwan, mas apoiam fortemente a ilha, cujo estatuto "democrático" promovem. Washington é o parceiro e fornecedor de armas mais importante de Taipé.

Vendo estas relações como uma violação da sua soberania, a China tem intensificado a pressão contra Taipé nos últimos anos, por exemplo, através de incursões na zona de defesa aérea de Taiwan.

Esta quinta-feira, o presidente norte-americano, Joe Biden, deverá ter uma conversa por videoconferência com o seu homólogo chinês, Xi Jinping.

(Com agências)

