Pandemia

China regista 32 mortos em Xangai e 865 novos casos

A cidade de Xangai registou, no domingo, 32 mortos de covid-19, elevando o número total de óbitos na China, desde o início da pandemia, para 5.092, anunciaram hoje as autoridades.

A cidade, de 25 milhões de habitantes, tem estado sob rigorosas medidas de contenção há cerca de um mês, tendo registado 454 mortes desde o final de fevereiro.

Pequim reforça medidas para conter surto de covid-19 Os habitantes de Pequim terão de apresentar um teste negativo à covid-19 para aceder aos locais públicos a partir de 05 de maio, indicaram as autoridades da capital chinesa.

A China aplica uma política rigorosa de ‘zero casos’ e está a passar por uma onda de surtos da covid-19, atribuídos à variante Ómicron.

A Comissão de Saúde da China contabilizou, nas últimas 24 horas, 865 casos de coronavírus no país, 846 dos quais transmitidos localmente, sendo os restantes "importados", ou seja, detetados em pessoas oriundas do estrangeiro.

As áreas com maior número de casos de transmissão local foram Xangai (727) e Pequim (36). As autoridades sanitárias também detetaram 6.957 casos assintomáticos, 6.895 locais e na maioria confirmados também em Xangai.

Nova ronda de testes em massa vai decidir reabertura de Xangai As autoridades locais disseram a testagem vai determinar que bairros da capital financeira chinesa podem desconfinar com segurança.

O número total de casos ativos na China é de 20.173, dos quais 576 em estado grave. Desde o início da pandemia, o país asiático contabilizou 217 mil infeções.

A covid-19 causou mais de seis milhões de mortos em todo o mundo desde que a doença foi detetada, no final de 2019, em Wuhan, no centro da China.

A variante Omicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.

