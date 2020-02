O governo chinês pediu máscaras, óculos e roupas de proteção.

China pede ajuda urgente para conter coronavírus

A China pediu ajuda urgente a outros países no fornecimento de material clínico.

O governo chinês pediu máscaras, óculos e roupas de proteção, numa altura em que cresce a um ritmo cada vez mais acelerado o número de vítimas mortais e pessoas infetadas.

"O que a China precisa urgentemente é de máscaras, trajes e óculos de proteção", declarou Hua Chunying, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, citada pela AFP.

De acordo com a porta-voz, países como França, Reino Unido, Japão e Coreia do Sul já anunciaram o envio de material médico para a China.

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde chinesas registaram 57 mortes, o pior saldo diário desde que o novo coronavírus foi detetado em dezembro, em Wuhan.

São já 361 as vítimas mortais por infeção do novo coronavírus. Este fim de semana, as Filipinas registaram a primeira vítima mortal fora da China, um homem de 44 anos natural de Wuhan.



A braços com uma epidemia de difícil controlo, o país está cada vez mais isolado, com regiões inteiras sob quarentena, fronteiras fechadas e ligações canceladas.

Várias companhias anunciaram a suspensão de voos para China. A companhia aérea de carga luxemburguesa, Cargolux, anunciou esta segunda-feira a interrupção temporária das ligações regulares com a China e com a ilha de Taiwan.

À Rádio Latina, a responsável de comunicação da companhia, Moa Sigurdardottir, explicou que “o próximo voo regular da Cargolux para a China está previsto para 11 de fevereiro”.

