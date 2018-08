China faz um parque para pandas dez vezes maior que o Luxemburgo

Esta semana realizou-se o primeiro debate televisivo entre os candidatos presidenciais. Foi excluído Lula da Silva que lidera as sondagens com o dobro das intenções de voto do candidato seguinte. O mais provável é ser também proibido de ir às urnas e, nesse caso, pode ganhar o deputado Bolsonaro, admirador da ditadura militar. Tudo na mesma semana em que se soube que 63.880 brasileiros foram mortos em 2017. O Contacto falou com jornalistas e académicos que vivem no Brasil sobre o que vai acontecer.