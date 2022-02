A informação foi divulgada pelo governo chinês, pouco depois de o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se ter dirigido a Vladimir Putin e proposto conversações para acabar com a ofensiva russa.

Invasão russa

China diz que Putin está disposto a "negociações de alto nível com a Ucrânia"

Redação A informação foi divulgada pelo governo chinês, pouco depois de o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se ter dirigido a Vladimir Putin e proposto conversações para acabar com a ofensiva russa.

O presidente russo Vladimir Putin diz estar pronto para "negociações de alto nível" com a Ucrânia.

A informação foi avançada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, após uma conversa telefónica entre Putin e o seu homólogo Xi Jinping, esta sexta-feira. "A Rússia está pronta para iniciar negociações de alto nível com a Ucrânia", disse o chefe de Estado russo segundo as informações do ministério chinês.

Antes desta informação, divulgada pelo governo chinês, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky tinha-se dirigido a Vladimir Putin e proposto conversações. "Vamos sentar-nos à mesa de negociações para impedir que as pessoas morram", afirmou.

Rússia, Ucrânia e UE não fecham portas ao diálogo mas Kremlin mantém condições O ministro russo dos Negócios Estrangeiros afirmou hoje que a Rússia está disposta a negociar com a Ucrânia se esta depuser as armas. Macron defende diálogo, mas acusa Putin de "duplicidade".

De acordo com a China, Putin argumentou que os EUA e a NATO há muito que ignoravam as legítimas preocupações de segurança da Rússia. Inicialmente, Moscovo não comentou as conversações com Xi Jinping. Contudo, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que foi acolhida uma nova oferta de conversações de Zelensky e que seria feita uma análise.

O presidente Chinês salientou que a situação no leste da Ucrânia "mudou drasticamente" nos últimos tempos o que atraiu muita atenção da comunidade internacional. "Devemos abandonar a mentalidade da Guerra Fria e dar importância às legítimas preocupações de segurança de todos os países", terá dito Xi Jinping.

A China defende que deve ser negociado um mecanismo de segurança europeu equilibrado, eficaz e sustentável, apoiando a resolução do conflito entre a Rússia e a Ucrânia através de negociações.

(Com agências)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.