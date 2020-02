Xu Zhiyong, ex-professor de direito e fundador da campanha social New Citizens Movement, foi detido pelas autoridades chinesas no sábado à noite. Li Qiaochu, ativista social e namorada de Xu, desapareceu este domingo.

China. Crítico voraz de Xi Jinping é detido e namorada está desaparecida

Xu Shiyonh, um dos ativistas mais vorazes na crítica à presidência de Xi Jinping, foi detido este fim-de-semana pelas autoridades chinesas.

Xu Zhiyong, ex-professor de direito e fundador da campanha social New Citizens Movement, foi detido pela polícia no sábado à noite enquanto procurava abrigo na casa de um advogado na cidade de Guangzhou, disseram os ativistas Ye Du e Hua Ze.

O ativista que já se encontrava há dois meses escondido, mas estar em fuga não o calou. Xu manteve-se ativo na publicação de críticas incisivas ao Presidente chinês Xi Jinping, tendo-o descrito como “faminto de poder”.

Publicou um artigo no início deste mês que pedia ao presidente que se demitisse pela sua falta de capacidade de governar a China, citando a crise do coronavírus Covid-19 e o mau uso dos protestos pró-democracia de Hong Kong.

"Não autorizou a divulgação da verdade, e o surto transformou-se num desastre nacional", escreveu Xu. "Sempre que enfrenta uma crise iminente, não tem noção", lê-se. "Eu não acho que seja um homem mau, simplesmente não é sábio ... Sr. Xi Jinping, por favor, retire-se.”

Os mesmos amigos que confirmaram a sua detenção, informaram ainda que Li Qiaochu, ativista social e namorada de Xu, desapareceu este domingo.

A detenção do ex-professor universitário que começou o seu atavismo em 2003, provavelmente terminará “num longo período de prisão”, escreve o The Guardian, uma vez que este já havia sido preso uma vez que as autoridades tendem a punir duramente os reincidentes.

Defensor da igualdade social e do estado de direito como parte de seu New Citizens Movement, foi preso em janeiro de 2014 por quatro anos, depois de ter escrito uma carta aberta sobre o presidente chinês e de ter realizado protestos por direitos iguais para crianças migrantes e transparência oficial sobre o bens privados.

“Estamos muito pessimistas, certamente não será uma sentença leve diante da situação atual", disse a amiga e ativista Hua Ze.

A detenção de Xu ocorreu durante uma repressão nacional à liberdade de expressão a meio da crise do coronavírus. A morte do médico denunciante Li Wenliang, que foi silenciado pela polícia depois de alertar os colegas sobre o coronavírus, provocou indignação pública. Outro ativista Xu Zhangrun, foi posto em prisão domiciliar por dias e proibido de utilizar a internet. Pelo menos dois jornalistas cidadãos estão detidos.

Xi Jinping soube do surto duas semanas antes de o anunciar

Entretanto, o mundo ficou a saber que Xi Jinping soube da gravidade do surto coronavírus Covid-19 e deu instruções para o combater a 7 de janeiro, duas semanas antes de alertar a população para os riscos de contágio e de tomar as primeiras medidas públicas.

Este sábado a revista Qiushi, que o jornal chinês Diário do Povo descreve como jornal oficial do Partido Comunista da China, divulgou um discurso do Presidente Xi Jinping, que indica que este estava ciente da potencial gravidade do novo coronavírus Covid-19 semanas antes de a população ser informada sobre o que estava a acontecer.

No discurso do dia 3 de fevereiro relata ter dado ordens, a 7 de Janeiro, durante uma reunião do Comité Permanente do Politburo, o órgão mais poderoso da política chinesa, para a execução de medidas preventivas de infecções pelo novo coronavírus.

Aquilo que era para ser uma jogada do Partido Comunista Chinês a mostrar eficiência na resposta ao surto, acabou por ser um tiro que saiu pela culatra. No discurso publicado, lê-se que, após o surto em Wuhan, Xi solicitou "a prevenção e o controle da nova pneumonia por coronavírus”.

No entanto, seria só apenas no dia 20 de janeiro que o Presidente viria a público falar sobre o vírus. Foi só nesse dia que a China admitiu que, afinal, o novo coronavírus era transmissível entre humanos. Dias depois, no dia 23, Xi Jinping autorizou que se colocasse Wuhan de quarentena, o epicentro do surto, uma cidade com 11 milhões de pessoas e capital da província de Hubei.

Segundo a agência Reuters, o surto do coronavírus já provocou demissões no Partido Comunista da China. De acordo com a imprensa estatal, o chefe do Partido Comunista da província de Wuhan, Jiang Chaoliang, foi demitido de secretário do Comité de Hubei, e Ma Guoqiang foi retirada como chefe do partido.

Apesar de não ter sido apresentada uma informação oficial, as demissões aconteceram depois do surto de coronavírus Covid-19 e estes dois elementos são dos que têm maior peso no Partido Comunista em Wuhan, segundo a Reuters. As demissões provocadas pelo coronavírus estendem-se também a dezenas de elementos de autoridades de saúde em todo o país, que também perderam os seus empregos por não terem conseguido conter a epidemia.

A China confirmou aproximadamente 72.000 infecções, com a maioria dos casos na província de Hubei, cerca de 1.800 pessoas morreram.