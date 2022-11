Os líderes dos dois países reuniram-se em Bali, no primeiro encontro presencial entre ambos desde que chegaram à presidência.

China avisa Estados Unidos para não cruzarem "linha vermelha" em Taiwan

O Presidente chinês, Xi Jinping, e o seu homólogo norte-americano, Joe Biden, reuniram-se durante três horas esta segunda-feira, à margem da cimeira do G20, na ilha de Bali.

Entre os vários assuntos falados, como as relações diplomáticas e de concorrência entre as duas nações ou o uso de armas nucleares, Xi Jinping avisou Biden para não "cruzar a linha vermelha" em Taiwan. "A questão de Taiwan está no centro dos interesses centrais da China e é a primeira linha vermelha a não ser atravessada nas relações sino-americanas", disse Xi a Biden, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês. "A resolução da questão de Taiwan é da competência dos chineses", acrescentou, citado pela AFP.

Por seu lado, o presidente dos EUA garantiu que não contava com "uma tentativa iminente da China de invadir Taiwan". Xi terá deixado "claro que quer uma solução pacífica" para a disputa, diz Biden, assegurando que tem" a certeza que ele compreendeu muito bem o que eu estava a dizer, e eu compreendi o que ele estava a dizer".

A ilha e o continente têm sido governados separadamente desde 1949, mas o regime comunista reivindica a soberania sobre Taiwan. O próprio Joe Biden disse repetidamente que os EUA estavam preparados para usar a força no caso de uma invasão chinesa. A potência mundial é o principal fornecedor de armas de Taiwan.

Desde a eleição de 2016 do Presidente Tsai Ing-wen de Taiwan, a China excluiu qualquer oferta de negociação e aumentou a pressão contra uma ilha que ainda vê como uma província rebelde.

As tensões entre Taiwan e a China atingiram o seu nível mais alto nos anos de agosto, quando Pequim encenou manobras militares sem precedentes para protestar contra uma visita à ilha da Presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi.

