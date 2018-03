Xi Jinping queria e o congresso do Partido do Povo aprovou algo que lhe permitirá, na prática, governar por tempo indeterminado. Opositores falam em retrocesso aos tempos de Mao Tsé-Tung e receiam que a medida "destrua a China".

China aprova fim do limite de mandatos para o presidente

Xi Jinping queria e o congresso do Partido do Povo aprovou algo que lhe permitirá, na prática, governar por tempo indeterminado. Opositores falam em retrocesso aos tempos de Mao Tsé-Tung e receiam que a medida "destrua a China".

Tal como pretendia o presidente chinês, Xi Jinping, o congresso do Partido do Povo aprovou a alteração constitucional que dita o fim do limite de mandatos para o chefe de Estado na China, permitindo-lhe governar por tempo indeterminado.

Segundo relata a imprensa internacional, cerca de três mil elementos aprovaram a vontade manifestada por Xi Jinping. Houve apenas dois votos contra e três abstenções.

Conforme relata o diário The Guardian, outras duas alterações foram aprovadas na mesma ocasião: uma acerca de "uma filosofia política designada Pensamento de Xi Jinping" e a criação de comissões políticas destinadas a investigar membros do partido e funcionários públicos.

Opositores citados pelo diário britânico revelam receios acerca da situação. Li Datong, um jornalista reformado que "se tornou a face mais visível da oposição ao divulgar uma carta aberta a contestar a vontade de Xi Jinping", considerou que "isto pode destruir a China" e trata-se "do maior retrocesso no país desde os tempos de Mao Tsé-Tung". E acrescentou: "Não posso ficar calado, porque é preciso mostrar que há gente contra estas mudanças. Mais de dois mil delegados tiveram o comportamento de bonecos e devolveram-nos à era de Mao. Que tal convocarem um referendo? Isso não se atrevem, claro", afirmou.

Já Cary Huang, comentador político também citado pelo Guardian, sustentou nas colunas do South China Morning Post, que esta medida transforma Jinping numa espécie de "rei da China" e é "o desenvolvimento político mais controverso da era moderna no país". Além disso, "a História mostrou que muitos líderes políticos que procuraram perpetuar-se no poder falharam - uns foram depostos e outros assassinados por inimigos políticos".











Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.