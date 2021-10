China anuncia que vai aumentar produção de carvão em 6%

O mundo larga o vício do petróleo em 2025, mas é cedo para saber se catástrofe climática é evitada

Fatih Birol, diretor da Agência Internacional de Energia, diz que a meta de 1.5 C de aquecimento é atingível, se forem triplicados os investimentos nas renováveis e se os países aumentarem as suas ambições na COP26, a conferência do clima, em novembro.