China alerta para "pneumonia mais mortal do que covid-19" no Cazaquistão; o país desmente

A informação que saiu de uma embaixada chinesa já mereceu um desmentido oficial.

Afinal, a "nova pneumonia desconhecida" anunciada pela China pode resumir-se a uma diferença de contabilização. Depois de serem confrontadas com o alerta chinês, as autoridades de saúde do Cazaquistão apressaram-se a desmentir a existência de que uma “pneumonia ainda sem causa conhecida”, com taxa de mortalidade superior à doença causada pelo novo coronavírus. As alegações dos “media chineses” não “correspondem à realidade”, assegurou hoje o Ministério da Saúde cazaque.

O Ministério explicou, em comunicado, que há pacientes registados como sofrendo de pneumonia e não do novo coronavírus, apesar de terem os sintomas da covid-19, porque os resultados dos testes deram negativo. Acrescenta que os aumentos de casos de pneumonia de origem bacteriana, fúngica e viral, que também incluem pneumonias virais de "organismos não especificados", estão de acordo com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS).

"É importante assinalar que a OMS introduziu códigos de pneumonia na Classificação Internacional de Doenças - CIE 10, nos casos em que a covid-19 é diagnosticada clínica ou epidemiologicamente, (…) mas não confirmada em laboratório. O Cazaquistão, como outros países, mantém uma contagem e vigilância deste tipo de pneumonias, a fim de tomar decisões oportunas para estabilizar e a incidência e prevalência da covid-19", pode ler-se no comunicado.

As autoridades cazaques reintroduziram medidas de confinamento na última semana para combater a propagação da covid-19. No total, o país regista oficialmente 57.747 infeções e 264 mortes até hoje, mas, como os vizinhos na Ásia Central, a nação é acusada por observadores e organizações não-governamentais (ONG) de minimizar a dimensão da pandemia.

A falta de testes de boa qualidade é citada como uma razão para essa subestimação. Num artigo que fala sobre a negação do Ministério de Saúde, um ‘site’ pró-governo Tengri News cita um médico que assegura que o aumento em casos de pneumonia é “uma manifestação do coronavírus”. No vizinho Quirguistão, o Ministério da Saúde anunciou que a pneumonia vai ser incluída nos casos de covid-19.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 551 mil mortos e infetou mais de 12,12 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

