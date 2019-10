Poucos dias antes dos distúrbios que deixaram o Chile a ferro e fogo, o presidente Sebastián Piñera afirmava que o país, o mais desigual da OCDE, era "um verdadeiro oásis". Agora é um inferno de protestos e militares nas ruas com 15 mortos e quase 2 mil detidos.

Chile: de oásis a inferno em poucos dias

O que parecia um paraíso idílico acabou por se revelar um inferno. Há menos de duas semanas, o presidente do Chile declarava em entrevista ao Mega que o país “é um verdadeiro oásis com uma democracia estável”. Analisando o contexto latino-americano, Sebastián Piñera destacava que o Chile era uma exceção num continente mergulhado em crise e recessão. Uma semana semana depois, dezenas de estações de metro, centenas de autocarros e edifícios foram consumidos pelas chamas numa onda de protestos sem precedentes desde o fim da ditadura que derrubaram o mito do oásis económico chileno.

O Chile é, neste momento, o país mais desigual da OCDE e 1% da população concentra 26% da riqueza, de acordo com a Comissão Económica para a América Latina e o Caribe (CEPAL). O que começou por ser um protesto estudantil contra o aumento do preço do transporte público transformou-se rapidamente na eclosão de uma crise social e política com os cidadãos chilenos fartos de tanta desigualdade e de um modelo económico concebido durante a ditadura de Pinochet e importado dos Estados Unidos.

Com anos de privatização da educação, da saúde e das pensões, os chilenos aderiram aos protestos em massa e os distúrbios estenderam-se por todo o país. Sebastián Piñera acabou por decretar o recolher obrigatório e, pela primeira vez desde a ditadura, milhares de soldados e tanques invadiram as ruas de várias cidades, uma medida que preocupa fortemente as organizações de direitos humanos já que o ministro da Administração Interna é Andrés Chadwick, aliado de Pinochet durante a ditadura. Até ao momento, contam-se 15 mortos, centenas de feridos e milhares de detidos. O presidente chileno acirrou ainda mais os ânimos quando declarou que o país estava em guerra e usou a receita de Lenín Moreno e Ivan Duque, presidentes do Equador e da Colômbia, para acusar a Venezuela de estar por trás dos problemas internos do seu país.

Com confrontos em todo o país, a Central Unitária de Trabalhadores, a maior central sindical chilena, convocou para esta quarta-feira uma greve geral à qual aderiram também estudantes. A retirada dos militares das ruas e a revogação do estado de emergência foram as únicas exigências que colocou ao governo para evitar a paralisação total.

Militares provocam milhares de feridos

Até à noite de terça-feira, o número oficial de pessoas mortas permanecia em 15, cinco delas vítimas das forças militares. No entanto, durante o dia circularam vídeos e publicações pelas redes sociais que relatavam mais mortes e ferimentos. Contudo, são dados ainda não confirmados por organizações independentes mas de acordo com o Instituto Nacional de Direitos Humanos (INDH) até ao momento 1894 pessoas foram detidas, entre elas 215 menores, e outras 269 foram feridas, 137 das quais por armas de fogo. A organização interpôs um total de 30 ações judiciais, três das quais por violência sexual contra manifestantes. "As situações generalizadas que vemos são balas de borracha disparados contra o corpo e também espancamentos. Houve ainda situações de desnudamento e toque feminino", explicou o diretor do INDH, Sergio Micco, ao espanhol Público.

Entretanto, a Justiça decretou na terça-feira a prisão preventiva para um soldado do Exército pelo crime de homicídio, acusado de ter baleado um jovem de 23 anos. Por outro lado, um membro da Marinha ficou com medidas coação depois de ter atropelado um rapaz de 22 anos.

Sebastián Piñera pede desculpa

Na noite de terça-feira o presidente chileno foi obrigado a falar ao país e a recuar perante a dimensão dos protestos. Sebastián Piñera pediu desculpa e anunciou um pacote de medidas para superar a crise. "É verdade que os problemas se acumularam durante muitas décadas e que os diferentes governos não foram capazes de os resolver e não fomos capazes de reconhecer esta situação em toda sua magnitude. Reconheço e peço desculpas por essa falta de visão", afirmou

De acordo com o El País, o pacote de medidas vai custar cerca de 1,2 mil milhões de dólares e vai incluir um salário mínimo para todos os trabalhadores a tempo inteiro de 350 mil pesos por mês (cerca de 480 dólares). O executivo comprometeu-se a contribuir com a diferença quando o salário for inferior a esse valor. Anunciou ainda um aumento para 40% dos impostos sobre o rendimento e recuou no aumento do preço da eletricidade.

Em relação à exigência dos manifestantes da saída dos militares das ruas, não se mostrou para já disponível para satisfazer esta reivindicação. "Sei que alguns pedem para acabar com isto [estado de emergência e recolher obrigatório]. Todos queremos [isso]. Mas, como presidente, é meu dever fazê-lo quando tenha garantias de que a ordem pública, a segurança dos cidadãos e os bens, tanto públicos como privados, estão devidamente salvaguardados”.

