Chile. Avião a caminho da Antártida desaparece com 38 pessoas a bordo

Um avião militar C130 Hércules está desaparecido desde segunda-feira, 9 de dezembro.

O alerta foi dado pela Força Aérea chilena (FACH) quando perdeu comunicações com uma aeronave C130 Hércules em que viajavam 38 pessoas, 17 tripulantes da aeronave e 21 passageiros.

O avião militar descolou de Punta Arenas, cidade no extremo austral do Chile, com destino a uma base na Antártida, informou a FACH, em comunicado. O regresso estava agendado para a noite de segunda-feira.

Não foi emitido nenhum sinal de emergência e as condições meteorológicas eram favoráveis. O aparelho deixou de comunicar perto do Estreito de Drake, entre a América do Sul e a Antártida, uma das zonas mais tempestuosas do mundo.

O sistema ELT, que indica a posição por satélite, deixou de funcionar durante a madrugada, por isso, não foi possível conseguir a localização exata da aeronave.



Segundo o jornal La Tercera, a Força Aérea mobilizou imediatamente uma equipa de salvamento e resgate e enviou um avião Twin Otter. Mais tarde, foram mobilizados caças F5 para fazerem o reconhecimento da área mas sem sucesso.

Mais de sete horas depois de o C-130 ter perdido contacto, as autoridades chilenas declararam-no como desaparecido e continuam as buscas esta terça-feira.

Sebastian Piñera, Presidente do Chile, anunciou no Twitter que vai a Punta Arenas para acompanhar as buscas. Piñera mostrou-se "consternado" com o desaparecimento de quase 40 pessoas.

Vamos con ministro @gblumel rumbo a Cerrillos.Consternados con desaparición de avión Hércules de la @FACh_Chile que viajaba con 38 pasajeros rumbo a la Antártica desde Punta Arenas.Desde ahí,junto a Ministro @mindefchile monitorearemos búsqueda y despliegue de equipos de rescate — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 10 de dezembro de 2019