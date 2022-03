Os militares estavam a cavar trincheiras na Floresta Vermelha de Chernobyl, altamente contaminada e expostos à radioatividade. Uma “missão suicida”, da Rússia que está a retirar as tropas do local.

Chernobyl. Rússia evacua 300 soldados em estado grave por radiação tóxica

Redação Os militares estavam a cavar trincheiras na Floresta Vermelha de Chernobyl, altamente contaminada e expostos à radioatividade. Uma “missão suicida”, da Rússia que está a retirar as tropas do local.

Três centenas de soldados russos foram evacuados de urgência de Chernobyl com sintomas de exposição aguda à alta radioatividade e encontram-se hospitalizados no Centro de Medicina Radiológica de Gomel, na Bielorússia.

O anúncio foi feito ontem por Yaroslav Yemelyanenko, membro do conselho de estado ucraniano no facebook, citando fontes bielorrussas e confirmada por outras entidades.

Os Estados Unidos anunciavam também que as tropas russas estavam a retirar-se de Chernobyl.



Estes soldados que se encontravam no contingente militar russo que cavavam trincheiras na Floresta Vermelha, em redor da antiga central nuclear de Chernobyl, um local altamente contaminado por radioatividade, foram evacuados pela Rússia, em sete autocarros e levados para Gomel.

Todos com sintomas agudos de exposição a alta radioatividade e encontrando-se em “estado grave”, segundo a Agência Nuclear ucraniana Ernegoatom, citada pelo jornal italiano La Stampa. E estes soldados não terão sido os primeiros a serem retirados com sintomas de envenenamento por radiação daquela zona.

O maior desastre nuclear

A Floresta Vermelha, é uma das zonas mais contaminadas de Chernobyl e do mundo, após a explosão nuclear em 1986, o pior da história, e irá continuar altamente perigosa por mais 24 mil anos, estimam os cientistas. Razão pela qual há zonas interditas. A floresta está assim batizada devido à cor avermelhada com que ficaram as árvores após o desastre nuclear.

Os militares russos não estariam a usar nenhum equipamento de proteção contra a radioatividade e ao remover o solo para construir as suas zonas de proteção terão levantado poeiras radioativas.

Já dias antes empregados da zona tinham alertado a agência Reuters para o perigo das poeiras radioativas levantadas pelas movimentações russas, indica o jornal espanhol El País.

Para os ucranianos da central em Chernobyl esta foi uma “missão suicida” dos russos, que inalaram as poeiras radioativas altamente tóxicas durante os trabalhos de abertura das trincheiras naquele local, como explicaram à Reuters.

Os Estados Unidos viriam a confirmar a posição russa em redor da antiga central nuclear, um lugar que consideraram seguro pois as tropas ucranianas não se aproximam daquela zona, precisamente por causa do perigo de exposição à alta radiação. Ontem, o departamento de Defesa dos Estados Unidos.

