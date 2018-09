Mais de uma semana de manifestações violentas na Baixa Saxónia colocam na ordem do dia os problemas da imigração e do crescimento da extrema-direita. Os governos de Bremen e da Baixa Saxónia pediram que o partido a Alternativa pela Alemanha, que tem 27% dos votos na Baixa Saxónia, fosse investigado pelos serviços de segurança.

Mundo 6 min.

Chemnitz é o campo de batalha do racismo na Alemanha

Nuno RAMOS DE ALMEIDA Mais de uma semana de manifestações violentas na Baixa Saxónia colocam na ordem do dia os problemas da imigração e do crescimento da extrema-direita. Os governos de Bremen e da Baixa Saxónia pediram que o partido a Alternativa pela Alemanha, que tem 27% dos votos na Baixa Saxónia, fosse investigado pelos serviços de segurança.

As autoridades dos Estados federais de Bremen e da Baixa Saxónia pediram à Oficina para a Defesa da Constituição, os serviços de segurança do país, que investigassem as atividades da Alternativa para Alemanha (AfD), partido que obteve na Baixa Saxónia cerca de 27% dos votos e que com a Pegida (sigla de Europeus Patriotas contra a Islamização do Ocidente) tem protagonizado as manifestações violentas na cidade de Chemnitz, antiga Karl-Marx-Stadt. “Trata-se de uma organização que defende ideias contrárias à Constituição”, garantiu o ministro do Interior do governo da Baixa Saxónia, Boris Pistorius. O responsável local justificou este pedido devido ao sucedido na última semana em Chemnitz, onde se verificou uma onda de manifestações de extrema-direita com incidentes graves, perseguições e espancamentos de imigrantes, depois do assassinato de um cidadão alemão, de 35 anos, alegadamente morto por dois refugiados.

A nível nacional, os partidos mais à esquerda da coligação governamental dirigida pela chanceler Angela Merkel, os verdes e os sociais-democratas, têm defendido que a Oficina Federal para a Proteção da Constituição considere a AfD como uma organização perigosa que põe em causa a democracia na Alemanha. “A AfD tem-se mostrado aberta a teses da extrema-direita. Quando alguém ameaça o Estado deve ser vigiado”, defende o secretário-geral do SPD, Lars Klingbeil. Uma tese que não é compartilhada pela maioria do governo alemão, nem por Merkel. “Só pode haver vigilância dos serviços de segurança quando são detetadas intenções que colidem com os fundamentos da ordem liberal e democrática. Ou que põem em causa a existência do Estado ou do funcionamento dos Estados federados, e ações que têm como objetivo a ilícita obstaculização do exercício dos órgãos constitucionais”, considerou o porta-voz do Ministério do Interior do governo alemão, Harald Neymanns, em conferência de imprensa.

As medidas tomadas pelos governos regionais de Bremen e da Baixa Saxónia foram rotuladas de perigosas e ilegais, num comunicado da direção nacional da AfD: “É uma medida absurda porque somos um partido democrático que advoga um Estado forte e se opõe firmemente aos extremistas que se querem aproveitar de protestos legítimos da população”.

18 feridos e 37 denúncias de atos criminosos

No sábado passado, as ruas de Chemnitz voltaram a ser palco de manifestações e violência. A polícia avaliou em 11 mil o número de manifestantes, oito mil de extrema-direita convocados por AfD e a Pegida, e cerca de três mil de extrema-esquerda, nos incidentes seguintes ficaram feridas 18 pessoas, nove delas polícias, e registaram-se 37 denúncias de comportamentos violentos e criminosos, inclusive a agressão em grupo a um refugiado afegão de 20 anos.

As manifestações começaram na segunda-feira da semana passada, na cidade de Chemnitz, depois de um assassinato, por motivos ainda desconhecidos, de um alemão com ascendência cubana e 35 anos. Na sequência das investigações a polícia deteve, como suspeitos, um sírio e um iraquiano de 22 e 23 anos. Na primeira manifestação, com cerca de oito mil participantes, a polícia local foi literalmente submergida pelos elementos violentos que empreenderam uma verdadeira caça ao homem, agredindo refugiados nas ruas da cidade.

Para o líder da AfD, Alexander Gauland, os acontecimentos foram “normais”: “Depois de um assassinato é normal que as pessoas saiam das suas casas”, justificou. E foi acompanhado pelo o deputado do seu partido, Markus Frohnmaier, que escreveu na sua conta do Twitter: “Se o Estado não pode proteger os cidadãos, então estes têm o direito de sair à rua e proteger-se a si mesmos”. A marchar na rua, nessa violenta manifestação, um homem de 65 anos negava, ao diário francês Libération, o apodo de nazi: “Dizem que sou nazi, mas é falso. Não sou nazi”. O homem levava um cartaz em que se lia: “Um governo de burros e carneiros vai levar Chemnitz a ser governada pelos africanos”. Apesar de as estatísticas dizerem que, dos 245 mil habitantes da cidade, apenas menos de 7% são estrangeiros.

Mas a história tem os seus agravos. Este Estado do leste da Alemanha perdeu cerca de 750 mil habitantes depois da reunificação. A antiga Karl-Marx-Stadt era uma cidade industrial, que chegou a ser chamada, no século XIX, “a Manchester saxónica”. Agora as velhas fábricas há muito que estão em crise e muitas desapareceram, deixando um vazio no orgulho e provocando a fuga dos mais novos.

Apesar de o desemprego na Alemanha ter atingido o seu nível mais baixo depois da reunificação e de a economia crescer, a possível entrada de “um milhão de refugiados” alterou o clima político, dividiu o partido da chanceler e aumentou a força dos movimentos extremistas.

O livro que estava em número um do top das vendas da amazon alemã, na semana passada, chama-se “Takeover Hostil”. É escrito por um antigo quadro do Bundesbank e é uma distopia em que se fala da tomada do país pelos muçulmanos: “O islão é uma ideologia de violência disfarçada de religião”, garante Thilo Sarrazin, autor do bestseller.

Um racismo de fake news?

As estatísticas oficiais referem que o país tem o menor nível de criminalidade de há 25 anos. No entanto, 15% dos homicídios têm como suspeitos refugiados, segundo o site politico.eu, quando esses refugiados são apenas 2% da população da Alemanha. Um número importante, mas que não revela tudo, segundo o BKA, organismo policial que investiga os crimes mais violentos. Nos primeiros quatro meses de 2018, morreram 11 pessoas vítimas de homicídio que têm estrangeiros como suspeitos, mas dez destas vítimas eram também estrangeiras. Muito longe do cenário que apontam o perigo dos estrangeiros e o aumento do crime.

Segundo dados económicos, citados no livro “Pós-Capitalismo”, de Paul Mason, a Europa e os EUA precisam de cerca de 50 milhões de imigrantes cada qual para manterem o nível de vida e desenvolvimento económico. No entanto, um simples afluxo de poucas centenas de milhares causa uma crise política e o aumento da extrema-direita a nível global. O historiador e professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas de Lisboa, José Neves, explica ao Contacto que nem sempre os efeitos das migrações podem ser vistos como algo explicável “pelos mecanismos da oferta e da procura”. A questão das identidades e a sua construção gozam de autonomia. A fobia ao islão e à imigração têm, segundo José Neves, de ser vistas à luz da “reação das populações europeias num contexto pós-colonial, aos antigos povos colonizados e também uma reação a um conjunto de acontecimentos acelerados a partir dos atentados de 11 de Setembro de 2001”.

Uma semana depois da primeira manifestação violenta em Chemnitz, mais de 65 mil pessoas juntaram-se num concerto contra o racismo. Sob o lema “somos mais” uniram-se vários grupos e bandas alemães. “Vivemos de uma forma diferente e pensamos de uma forma diferente. O que é normal. Mas numa coisa estamos todos de acordo: não há aqui lugar para caçadas de ódio e para o racismo. Somos anti-fascistas e não vamos deixar esta cidade, nem outra qualquer, para os nazis e os fascistas. Somos mais”, afirmou no início do concerto um porta-voz da iniciativa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.