A tempestade vitimou centenas de pessoas e arrasou cerca de quatro mil casas.

Catástrofes naturais

Cheias na África do Sul fazem 443 mortos

AFP A diminuição das chuvas na África do Sul trouxe um domingo de calma após uma semana de inundações na costa oriental do país, as piores de que há registo, que mataram 443 pessoas e causaram destruição generalizada.

O maior número de vítimas foi registado na região de Durban, cidade portuária com 3,5 milhões de habitantes em KwaZulu-Natal (KZN) que se abre para o Oceano Índico.



Famílias foram dizimadas, crianças morreram afogadas em enxurradas ou soterradas em deslizamentos de terra. Cerca de 60 pessoas ainda estão desaparecidas. Pelo menos dois socorristas morreram enquanto tentavam recuperar corpos de um rio, disse a polícia em comunicado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, já não há risco de inundações nos próximos dias e a chuva deverá "dissipar-se" até quarta-feira.

As equipas de salvamento, apoiadas pelo exército, polícia e helicópteros, permanecem em alerta mas já estão a receber menos pedidos de ajuda.

África do Sul. Piores cheias nos últimos 60 anos fazem mais de 250 mortos De acordo com uma contagem da AFP, é a tempestade mais mortal já registada na África do Sul.

Nos últimos dias, ministros e líderes tradicionais, o rei zulu Misuzulu Zulu e o presidente Cyril Ramaphosa, que adiou uma viagem ao estrangeiro, têm estado no terreno para avaliar a extensão dos danos e apoiar os enlutados.

Cerca de 4.000 casas foram destruídas e mais de 13.500 ficaram danificadas. Muitos hospitais foram atingidos e mais de 550 escolas foram afetadas.

Algumas áreas ainda estão inacessíveis devido a estradas e pontes cortadas. Os trabalhos para restabelecer as vias de comunicação continuam dia e noite, segundo as autoridades.

"Serão necessários milhares de milhões para reconstruir a província [de KwaZulu-Natal] após esta catástrofe", disse o responsável do governo provincial em conferência de imprensa. Uma primeira estimativa da verba necessária para a reparação das infraestruturas rodoviárias ascende a cerca de 340 mil euros (5,6 mil milhões de rands).

Foi desbloqueado um fundo de emergência governamental de 63 milhões de euros (mil milhões de rands). A região já tinha enfrentado destruição em grande escala em julho durante uma onda de tumultos e pilhagens sem precedentes.

Falta comida e água potável

As famílias mais pobres destas localidades foram dramaticamente afetadas pelas condições meteorológicas. As casas feitas de chapas de ferro canelado ou de simples tábuas de madeira, muitas vezes construídas em terrenos não urbanizáveis e propensos a inundações, não duraram muito tempo no dilúvio.

Em Inanda, a igreja branca onde os fiéis se reuniram no Domingo de Páscoa é um dos poucos edifícios ainda de pé.

"Depois dos desafios que enfrentamos, seremos capazes de nos reerguer, mesmo que as nossas casas tenham caído e as nossas infraestruturas estejam em ruínas", encorajou o reverendo diante da congregação. Alguns estavam em lágrimas, outros assentiam com as mãos levantadas.

Os pedidos de oração pelas vítimas das cheias multiplicaram-se ao longo do dia, nas várias celebrações religiosas. Foram enviadas equipas de apoio psicológico.

Foram mobilizados mais médicos para realizar autópsias nas morgues, uma vez que as filas de familiares que chegam para deixar os corpos têm aumentado nos últimos dias.



Certas áreas estão sem água e eletricidade desde a passada segunda-feira. Alguns residentes desesperados foram vistos a transportar baldes de água em carrinhos de supermercado à beira da estrada. A comida está a faltar, o que sobrou apodreceu. As estações de tratamento de águas residuais também foram afetadas.



Continuam a ser distribuídos vales de alimentação, uniformes escolares e cobertores. Há comboios de camiões-cisterna de água que estão a distribuir água potável. Estão a ser recolhidos donativos em todo o país, nomeadamente de massas, conservas e colchões.

Devido às inundações, as colheitas previstas para este ano poderão ser fracas, advertiram igualmente as autoridades.

Todos os anos, a época de ciclones, que vai de novembro a abril, desencadeia tempestades na África Austral. Países como Madagáscar e Moçambique são regularmente atingidos por tempestades mortíferas, mas a África do Sul é geralmente poupada.